溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



經濟部南區水資源局等機關趁枯水期加強疏濬流，兼而供應市場砂石需求，但疏濬量逐年增加，南部砂石卻傳漲價，建築業憂心造成房市波動，連帶轉嫁壓力到消費者身上，建請政府正視。

從去年底起，高屏地區砂石價格就調漲價格，讓建築業跳腳。大高雄不動產開發公會理事長卓永富表示，最近砂石及混凝雙漲，每坪造價增加近1萬元，建坪3、50坪的產品1間會多個3、50萬，這些連鎖反應，最後都可能反應到消費者身上。目前已有民代介入關心，但呼籲公平會等單位也能正視。

有建築業表示，高屏這波砂石漲價，砂石業推稱是因為官方未疏濬溪流，釋出砂石所致，不過包括經濟部南水局等機關都表示， 每年疏濬作業都如期進行，砂石的供應是握在砂石業手中，漲價恐另 有他因。

南水局長連上堯表示，不只南水局，包括第七河川局與高雄、屏東二縣市政府都有疏濬工程，以高屏溪疏濬為例，南水局從101年起，每年枯水期即清疏高屏溪，今年疏濬目標量就上看200萬立方公尺。

連上堯說，去年高屏溪疏濬總量為131萬立方公尺，今年清疏量再拉高，除把河川水路拉到高屏堰取水口，方便取水外，清疏的砂石也能替國庫增加一些收益。但不解的是，清疏量增加，砂石為何仍漲價，供應鍊在哪一個環節出問題，他們也很好奇。