創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府利用林務局舊宿舍改建的「職人町」今天開張，共有7個店家及18個工作室進駐，每月租金最高5000元，目前進駐的有玩具玩家、翻糖高手，還有6年級的養豬業者也進駐開店賣起「一口入魂」的滷肉飯，縣府形容「這裡是職人事業的新基地」。

協助青年返鄉創業近年成為各縣市的施政重點之一，屏東縣政府繼青年創業P基地之後，又利用緊臨百貨商圈的舊建物重新翻修，打造成新青年創業空間「職人町」，目前共有25組團隊進駐。

屏東縣長潘孟安表示，縣府在商業氣息環繞的蛋黃區中打造職人町，租金更低於市場三分之一，就是希望支持青年創業，深化職人能量，讓青年在友善的環境下紮根。

目前職人町一樓店鋪7間有日食堂、洗鞋王、驅動程式創意木工、平埔黑豬、Akau猻物coffee co、HelloMaker，另外，二樓及三樓工作室共有18組團隊進駐。

其中65年次的李榮春養肉豬1200頭，因為品質好，讓他常常接到消費者的電話，詢問到底哪裡可以買到他的豬肉，這才讓他動了開店的念頭，目前在職人町的店面裡，除了推出豬肉加工產品外，還有一口入魂的滷肉飯，今天一開張就吸引縣長潘孟安品嘗。

還有Akau猻物coffee co的老闆謝睿桓與曾培瑋，兩人曾是高中同學，這回一同返鄉創業就是受到「職人町」的吸引，咖啡店的品牌設計還是由謝睿桓的妻子鍾昀致一手打造，希望能帶給屏東人對於咖啡不一樣的認知與感受。

另外，7年級的周佳弘則在職人町推出「自遊玩」，包括機器人、積水、互動設計等都是強項，還有之前在美國拿下翻糖冠軍的翟宇凡也將進駐，從職人町開始創業之路。