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屏市大和旅社維修樣貌 彷彿回到1939年

2019-02-01 19:25中央社 屏東縣1日電

位於屏東市火車站前的大和旅社是市區面積最大的單幢歷史建築，業者正進行修復，工地圍籬今天以大型帷幕重現1939年的旅社樣貌，讓民眾彷彿回到歷史場景。

大和旅社民國103年被登錄為屏東縣歷史建築，縣府文化處的登錄理由說明，大和旅社建築為日治時期屏東火車站前唯一旅社，見證屏東市發展歷史，建築師陳仁和為戰後南部10大建築師之一，建築型式為日治時期流行的現代式樣，建築格局與構造還保存完整，貼面與工法，具有建築史及技術史上價值。

2011年取得產權的許源順去年展開修復，希望恢復大和風貌，今天，大和旅社修復工程圍籬以大型帷幕包覆，圖案是1939年大和旅社剛完工時的樣貌，帷幕上並有「大和旅社回歸計畫」的字樣，新穎的建築工地模式，讓民眾驚豔，由於旅社有3層樓高，龐大的「歷史建築」，也讓民眾有掉入歷史場景的感覺。

屏東縣長潘孟安表示，歷史建築需要很長的時間修復，縣府向業者道德勸說，今天展開的工地圍幕，不僅展現大和旅社的願景，也立刻讓工地成為吸睛角落。

大和旅社修復計畫主持人賴元豐表示，旅社原本就要以大型帷幕展現修復願景，但需要一點準備時間，正好縣府也來溝通，今天就把帷幕呈現，帷幕的圖案就是1939年大和旅社剛完工的樣貌，也是未來大和旅社修復後的樣貌，今年5月一樓咖啡廳就會先完工營運，8月就能全部完工。

賴元豐表示，日據時代大和旅社的房間有33間，一樓當時出租做為撞球俱樂部和冰店，未來修復後營運，將有20間房間。

賴元豐說，大和旅社在二戰後易主改名「大成旅社」，一直到1999年歇業，而後一樓出租作為店面，但2、3樓旅社部分閒置，一直到2011年許源順取得產權，開始進行「大和旅社回歸計畫」，去年8月開始動工修復。

位於屏東市火車站前的大和旅社是市區面積最大的單幢歷史建築，業者正進行修復，工地圍...
位於屏東市火車站前的大和旅社是市區面積最大的單幢歷史建築，業者正進行修復，工地圍籬1日以大型帷幕重現1939年的旅社樣貌，讓民眾彷彿掉入歷史場景。 中央社
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歷史建築修復火車站
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