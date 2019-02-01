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小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18中央社 金門縣1日電

金門縣政府今天表示，根據小三通入出境旅客統計，1月雖較去年同期成長2成，但縣長楊鎮浯表示，旅客未留宿對地區產業貢獻有限。觀光處說，正擬訂留客計畫，可望夏天推出。

觀光處長丁健剛表示，因地緣關係，縣府積極推動各項兩岸交流政策，以刺激人流為首要目的，然而金門作為旅遊目的地，自身吸引力還需進一步加強，除持續爭取福建在政策上給予人流的鼓勵，讓福建省內各地的人流可以便利旅遊，並鼓勵來金門旅遊者至少住宿一晚。

丁健剛表示，金廈旅遊是兩岸唯一延伸性的旅遊產品，也是近年來大陸來台旅遊持續衰退，金門卻逆勢成長的主因。他也指出，小三通陸客人流大部分是當日往返，以採購日用品為主，沒有達到實際住宿與消費目的。

丁健剛說，旅客未能住宿，無法嘉惠地區產業，鄉親很無奈。在楊鎮浯要求下，丁健剛在縣府歲末記者會中表示，因應旅遊型態轉變，觀光處正針對「迎客」、「導客」與「留客」擬訂整體策略，預計今年推出讓人感動的體驗式互動行程。

例如，親子遊向來是旅遊市場搶手項目，因為帶一個小朋友出遊，等於全家旅遊，如何吸引兒童到金門旅遊，是觀光處重點。丁健剛透露，今年暑假會有令人耳目一新的遊程公布。

縣府引用移民署資料統計發布新聞指出，今年1月小三通入出境旅客15萬8841人次，較去年同期12萬9059人次，增加2萬9782人次，成長23.08%；其中，大陸旅客6萬6903人次，較去年同期4萬9539人次，增加1萬7364人次，成長35.05%。

觀光處指出，一月小三通大陸旅客中，入境3萬2349人次，較去年同期2萬3405人次，增加8944人次，成長38.21%；其中又以落地簽方式入境5971人次，與去年同期3405人次相較，增加2566人次，成長75.36%。

金門縣政府今天表示，根據小三通入出境旅客統計，1月雖較去年同期成長2成，但縣長楊...
金門縣政府今天表示，根據小三通入出境旅客統計，1月雖較去年同期成長2成，但縣長楊鎮浯表示，旅客未留宿對地區產業貢獻有限。 中央社
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金門小三通福建
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