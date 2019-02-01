逢甲志工隊前進部落 智高積木打造科學寒假

2019-02-01 17:38 中央社 台中1日電



逢甲大學社區發展志工隊及海外國際服務志工隊今年寒假前進屏東縣泰武鄉原住民部落，利用智高積木讓學生認識生活中的科學原理並實際運用，帶給孩子不一樣的科學寒假。

逢甲社區發展志工隊、海外國際服務志工隊，寒假時，帶著智高積木巡迴偏鄉服務，今年前進屏東縣泰武鄉武潭國小，舉辦為期7天的冬令營活動，吸引114位學童參加。

社區發展志工隊督導陳姿伶今天表示，前年即收到來自武潭國小的邀請，但因經費考量，遲遲未能成行，今年通過「科技部科學火車頭計畫」的申請，終可圓夢。

陳姿伶指出，前進偏鄉服務最大的困難就是擁有太多的不確定性，事前無法掌握人數，無法會勘活動場地，只能看照片模擬，學生人數少、年齡差距大，出隊的大學生只能在行前準備2套以上教案，現場還必須不斷調整、修正。

武潭國小主任陳慶裕表示，這裡的孩子大多在放學回家後就不再學習，跟都市的孩子相比，學業落後的程度相當大，很希望藉由外界不同資源的引進，讓孩子們可以補足這方面的落差。

運輸與物流學系三年級黃映潔表示，實際教學時，他們教了A物件，小朋友卻能舉一反三的改造出B或C物件來，這是他們根本沒想到的，從與他們互動的過程中反而讓更多的創意激發出來。

學生家長還特地準備傳統原住民美食小米粽給志工隊的大學生品嚐，不少大學生初次嚐到原住民美食，除震撼味蕾外，內心也充滿感動。

社區發展志工隊陳姿伶督導表示，社區發展志工隊帶著智高積木巡迴偏鄉服務今年已邁入第三年，希望未來能有更多機會協助需要的孩子們。