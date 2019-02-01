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分享香港行經驗 高雄家扶兒盼用咖啡圓夢

2019-02-01 15:52中央社 高雄1日電

來自高雄旗津的「阿明」等4名家扶兒，分享到香港參訪的經驗，他們犧牲假期，大方請客人試喝咖啡，最後希望夢想能夠成真，也更了解自己的方向。

擔任這項圓夢方案的學長「阿明」（化名）由隔代教養，目前就讀高一餐飲科，曾經年少輕狂叛逆，但在今天由南高雄家扶中心為他們舉辦的青少年圓夢咖啡成果發表會，分享香港參訪經驗侃侃而談，展現滿滿的自信。

南高雄家扶中心在旗津區設立服務處，發現旗津雖然是個小島，但卻有許多來自世界各地的觀光客搭渡輪到島上觀光，不過社工從服務的孩子對所處的環境並沒有太多的反應，國際與他們而言像是兩條平行線，很難有交集的時候。

社工葉美秀表示，發現受助的孩子普遍學業表現並不佳，且因課業成績不好再加上對未來懵懂無知，只能選擇自己也不清楚或甚至沒有興趣的技能學習，人生就這樣被動地推著向前走。孩子卻是十分聰明活潑，且具有很強的操作能力。

為幫助孩子，家扶中心自民國106年辦理世界咖啡館-青少年圓夢計畫，希望孩子了解夢想不應該是他人的責任，也不是只拿捐款箱去向他人募款，而是要透過自己的努力獲得才能稱之為實踐。

「阿明」與青少年圓夢計畫團學員經由家扶中心協助，邀請老師教導手沖咖啡、做杯子蛋糕，並由多名老師和業者相助義賣籌募圓夢款項，用行動支持圓夢的青少年們，終於在19日5天4夜的香港旅程成行，分別參訪香港青少年協會和兆基創意書院等，用咖啡圓夢，更抽空去香港迪士尼，完成了以為遙不可及的兒時夢想。

「阿明」與學員邀請曾相助的貴人分享香港行經驗，實地參訪獲得寶貴人生經驗的雀躍全寫在臉上，共同的感想是沒有不勞而獲，走出第一步就能逐夢踏實，學習為自己做決定，並為自己的決定負責。

南高雄家扶中心主委梁雅各除了頒發畢業證書和獎狀，並自掏腰包加碼頒贈獎金，鼓勵「阿明」等學員參加圓夢方案，以後不僅能力大躍進，並更加懂得惜福感恩，開啟更廣闊的人生。

香港迪士尼咖啡館夢想

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