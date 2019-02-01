岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



通鋪變成聚會場所。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

座落在高雄岡山，昔日有醫院一條街美譽的維仁路上，屋齡70年的仁壽醫院，在高市府都發局的輔導協助下，歷經年餘修繕整復，更名為「穀友仁壽醫院」，賣起了五穀雜糧，以「食療養生」概念再出發，也將老屋保存風潮帶入岡山，再添老屋空間活化新案例！

穀友仁壽醫院的重新開張，吸引不少老一輩岡山人前來回味往日時光，曾與仁壽醫院合作過的岡山檢驗所80多歲梁老先生，以及高齡90歲曾是文凱婦產科醫生的戴老先生也齊聚一堂，彷彿重回醫院一條街的盛況，讓屋主劉慶元也一圓老屋重返榮耀的夢想，直說老屋裡的老文物，再也不寂寞了。

過往的仁壽醫院，曾是黃東洋老醫生行醫濟世的所在，老屋有著中西混搭的抿石子外牆；細長帶狀雨遮、上下開合直式木窗及屋內的木樑（架）、木梯，樸實而不失雅致；女兒牆上的「黃」氏家族字樣，不僅彰顯屋主品味，更讓人一眼便知是黃家所有。屋主劉慶元對老屋種種特色如數家珍，屋內留存不少珍貴老文物，如：醫院木招牌、門診及領藥櫃台、醫療費價目表與木製家具等，還有不少老照片可供追憶當年情景，也讓屋主決心在雜糧商店重新開張的首日，籌辦文物回顧展，展期至2月8日。

都發局長林裕益表示，位在岡山三大老街上的「穀友仁壽醫院」是岡山首棟老屋活化案例，讓人驚喜的是，屋主不僅保存老建物過往曾是醫院的形貌，更封存了食療養生的神韻於其中，厚植老屋的文化底蘊，並與老岡山人的情感與記憶再度連結，是感動人心的活化典範，未來希望成為老街區保存再生的推廣基地。

岡山區長林文祺也期待能與都發局共同合作，繼續推動老街區及老屋保存活化，為岡山留下文史發展的城市記憶，也能帶來觀光商機。

仁壽醫院歷經年餘修繕整復，更名為「穀友仁壽醫院」，賣起五穀雜糧，以「食療養生」概念再出發，也將老屋保存風潮帶入岡山。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

仁壽醫院仍保留不少早期的文物。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

屋齡70年的仁壽醫院樣貌。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

整修後的仁壽醫院保留原風貌。 圖／高雄市都發局提供 分享 facebook

仁壽醫院通鋪變成聚會場所。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook