高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



高醫醫療體系團隊今天開始進駐台東大武衛生所，其中，國內肝膽胰臟內科權威高雄醫學大學副校長余明隆及骨科部主任周世祥門診首日親自替民眾看診，讓大武鄉親開心不已。台東縣長饒慶鈴也前往主持揭牌儀式，她說：「高醫的進駐，讓南迴醫療水平大躍進」。

「實在太好了！不用跑去市區看醫師。」大武鄉民包勒斯高興的說，以後來衛生所不只有骨科看，還有心臟、腸胃門診，這都是他們老人家最需要的門診，這麼近就可以看，也省下很多時間和金錢，真的是很幸福的一件事，也是過年最棒的禮物了。

為提供南迴大武地區專科醫療，饒慶鈴拜訪高醫尋求協助，上個月24日雙方簽訂合作備忘錄，由高醫依台東縣需求，派遣醫師或其他醫事人員提供診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流服務。今天醫師進駐大武衛生所門診，在饒慶鈴、高雄醫學大學董事長等各界人士見證下舉行揭牌典禮。

門診首日由國內肝膽胰臟內科權威高醫副校長余明隆，以及高醫骨科部主任周世祥門診服務。余明隆表示，未來每天高雄往返台東服務，其實現在火車方便了，就不會覺得辛苦，反而更有機會照顧好南迴鄉親的健康，不僅是肝膽胰臟，其他專科也是會提供最棒的診療服務。

台東縣衛生局表示，台東縣醫院集中在台東市區，南迴大武地區離最近醫院約60、70公里，如夜間及假日發生緊急醫療事件，需後送至台東市區醫院或屏東縣枋寮鄉、恆春鎮醫院，無論往北或往南，車程時間都要耗費1小時以上；高醫團隊的進駐，確實將帶給南迴醫療很大的提升。

高醫醫療體系團隊今天開始進駐台東大武衛生所門診服務，台東縣長饒慶鈴（中）主持揭牌儀式。記者尤聰光／攝影 分享 facebook