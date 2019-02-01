簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



畫家簡天佑1980年代第一次造訪了高雄小港大仁宮拆船碼頭，對於碼頭上等待拆解的巨大油輪深受震撼，30年來以畫筆記錄高雄拆船業的興衰。「漂泊的旅程」畫展2月1日至12日在高雄市立文化中心至真堂一館展出。

簡天佑的作品「雄姿」以及「白壁」，由高雄市立美術館典藏。其中「雄姿」就是以小港大林蒲拆船為描繪對象，畫作磅礡，道盡漂泊後的滄桑，與一般漁船畫作不同，另有一套不同的思維與畫法。

簡天佑表示，最早畫船作品始於1983年，多為東港寫生水彩畫，對於高雄港的巨大油輪雖抱持著高度興趣，但時值戒嚴時期，港區戒備森嚴，一般民眾無法隨意進出。1985年時從媒體得知高雄的拆船工業，產生極大興趣，抱著一探究竟的心理，從南州鄉騎一小時機車至高雄小港大仁宮拆船碼頭一探究竟，從此認定為畫船聖地，完成一系列彌足珍貴的拆船作品。

簡天佑說，船體的構造新鮮且複雜，包括各式各樣的樓梯與欄杆，鐵架支撐的橘紅色救生艇，巨大煙囪上的圖案與色彩，船上與岸邊大小不一的起重吊桿，以及船身長期浸泡海水而產生歲月銹蝕的痕跡及多變色彩，不僅創作上充滿挑戰性，有時連寫生都困難重重。例如碼頭邊有許多巨大的起重吊桿，把切割下來的巨形鋼板吊到大卡車上，由於鋼板超出卡車甚多，載運過程搖搖晃晃險象環生，路過者只能自求多福。有時作畫環境實在太差了，往往都要戴上口罩，以防止煙塵汙染。