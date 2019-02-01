韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天上午在高雄市政府四維行政中心發小紅包，韓粉清晨4時許開始排隊，不到10時已聚上千人，有人要帶去大陸送親友，有人要送給孫子當禮物。

住在大寮區的李先生為幫要回大陸過新年的阿姨排隊，昨天起就跟著韓國瑜發紅包行程跑場，今天早上4時許後家中出發，到四維行政中心時匆匆吃個早餐就入中庭排隊，他支持韓國瑜，去年市長選舉時參加過韓國瑜的三山造勢。