親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

鈕承澤依強制性侵起訴！ 檢：「認知不同」是卸責

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜今天上午在高雄市政府四維行政中心發小紅包，韓粉清晨4時許開始排隊，不到10時已聚上千人，有人要帶去大陸送親友，有人要送給孫子當禮物。

住在大寮區的李先生為幫要回大陸過新年的阿姨排隊，昨天起就跟著韓國瑜發紅包行程跑場，今天早上4時許後家中出發，到四維行政中心時匆匆吃個早餐就入中庭排隊，他支持韓國瑜，去年市長選舉時參加過韓國瑜的三山造勢。

住在四維行政中心的葉阿嬤自備椅子，也是4時許就到市府排隊。她說有9名孫子女，都在台北，過年時要北上和兒孫相聚，想把韓國瑜小紅包送給孫子女。

上千民眾在高雄市政府四維行政中心排隊等領高雄市長韓國瑜小紅包。記者楊濡嘉/攝影
上千民眾在高雄市政府四維行政中心排隊等領高雄市長韓國瑜小紅包。記者楊濡嘉/攝影
分享
在高雄市政府四維行政中心排隊等領高雄市長韓國瑜小紅包的韓粉自備椅子等候。記者楊濡...
在高雄市政府四維行政中心排隊等領高雄市長韓國瑜小紅包的韓粉自備椅子等候。記者楊濡嘉/攝影
分享

韓國瑜紅包高雄市

相關新聞

查慶富案貸款疑雲 高市議會設專案小組

2019-01-31 23:04

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

住院院長杜元坤出書 分享30年行醫

2019-01-31 23:50

墾丁後壁湖清淤工程 民眾質疑毀灘

2019-01-31 23:27

高雄燈會「金銀河」驚見蓮花柱 每朵都有大師的祝福

2019-01-31 21:33

力挺史詩大戲「羅妹號事件」 小墾丁員工全體面試臨演

2019-01-31 21:09

來台灣燈會暢遊東港 只送不賣的「秘笈」全攻略

2019-01-31 20:08

「瘋子醫生」杜元坤出書 30年醫病故事說不盡

2019-01-31 19:30

韓國瑜鳳山發紅包送到小分身 眾人莞爾

2019-01-31 19:29

高雄不只農產熱銷海外 漁產元月份出口金額2.7億元

2019-01-31 19:29

金門花海迎春 路旁美麗景致吸引遊客搶拍

2019-01-31 18:34

高雄燈會即將登場 愛河周邊9日起交管

2019-01-31 17:08

高市烏魚子佐餐酒料理大賽 比創意丶比口感

2019-01-31 15:10

訪美適逢高市議會開議 韓國瑜：行程儘量縮減

2019-01-31 14:26

澎203縣道自小客車撞斷路樹 駕駛命大輕傷

2019-01-31 14:09

韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55

高雄走春 小心這些地雷路段

2019-01-31 13:11

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

崁頂麻油飄香150年 國產芝麻再創口碑

2019-01-31 12:25

澎湖海巡春安 加強查緝不法防堵豬瘟

2019-01-31 09:51

佛光山平安燈法會 「法水長流」光雕秀盡覽開山歷程

2019-01-31 09:11

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

高雄燈會小提燈「鴻運豬」 2月9日到11日愛河畔發送　

2019-01-31 07:25

旅遊、防疫… 金門縣長訪陸獲成果

2019-01-30 23:57

高雄小提燈「鴻運豬」能提能戴

2019-01-30 23:30

高師大研發 火山泥漿變肥料

2019-01-30 23:25

港都助學清寒生 韓市長認助3人

2019-01-30 23:21

興達電廠操作許可 高市府傾向有條件展延

2019-01-30 23:05

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

金門機場走過25年 徵集老照片見證發展史

2019-01-31 12:12
看更多

熱門文章

瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09

高雄燈會「金銀河」驚見蓮花柱 每朵都有大師的祝福

2019-01-31 21:33

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

韓國瑜鳳山發紅包送到小分身 眾人莞爾

2019-01-31 19:29

苗第2座親子公園在竹南 昆蟲世界加火炎山大滑梯

2019-02-01 08:10

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

馬英九、周美青聯署春聯 民雄千份春聯半小時索取一空

2019-01-31 16:38

貓裏喵親子公園明封園2小時消毒 園內抽菸重罰1萬

2019-01-31 20:10

台南西港慶安宮春節歲錢加碼 兩個總統來發紅包

2019-01-31 12:53

過年走春來花蓮 海洋公園幼兒、長輩入園免費

2019-01-31 12:37

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

花蓮壽豐溪床出現病死豬 動防所1日開挖採樣送驗

2019-01-31 23:22

學甲慈濟宮春節送紀念金幣 保生大帝悠遊卡過年首賣

2019-01-31 15:59

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

持花博卡無法免費入園 市府：拿有照片的身分證件即可

2019-02-01 09:09

3月桃園旅遊消費券喊卡 市府：短期成效不彰

2019-01-31 18:46

春節宜蘭十大壅塞地點在這 免費停車資訊總整理

2019-02-01 08:09

每天聽爸爸車上聽英文歌 她高中英語全國賽奪冠

2019-01-31 13:38

不當大學校長 他開發養生產品當健康達人

2019-01-31 18:05

力挺史詩大戲「羅妹號事件」 小墾丁員工全體面試臨演

2019-01-31 21:09

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55

廟宇文創商品上架 「月老口紅」求姻緣

2019-01-31 11:31

石虎路殺苗栗縣單月5隻 友善公路速打造

2019-01-31 14:49

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

林右昌崁仔頂信義市場發紅包 鐵粉阿嬤秀歷年合照

2019-01-31 11:24

網路調查好感度第一名 侯友宜：我都看負面

2019-01-31 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top