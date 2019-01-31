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查慶富案貸款疑雲 高市議會設專案小組

2019-01-31 23:04聯合報 記者楊濡嘉林伯驊／高雄報導

高市財政局長李樑堅。圖／聯合報系資料照片
高市財政局長李樑堅。圖／聯合報系資料照片
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時代力量高雄市議員黃捷昨在議會提案，促高雄市議會成立「慶富案調查專案小組」，議會大會通過此提案，議長許崑源將指派小組委員展開調查。

對此，高市府財政局長李樑堅表示，高雄市府是高雄銀行的投資單位，銀行監管屬金管會的權責，財政局要說明的會據實說明，高銀要負責的事，高銀也要據實以告。

慶富集團涉詐貸63億元案，高雄地檢署去年偵結起訴慶富董事長陳慶男、陳妻陳盧昭霞、副董陳偉志、前執行長簡良鑑及顧問李維峰，現仍在高雄地院審理中，但陳偉志已棄保潛逃；至於時代力量立委黃國昌質詢慶富在大寮水上樂園開發等弊案，另已分案偵辦。慶富積欠高雄銀行12億元部分，高雄地檢署表示都有掌握，若涉刑責將依法偵辦。

黃捷在高市議會臨時提案「成立慶富案調查專案小組」，議員蔡金晏、林于凱、郭建盟及吳益政連署。黃捷表示，慶富集團在獵雷艦案中積欠高雄銀行12億元，2017年12月金管會調查報告中，高銀被提列諸多缺失，包括未確實評估籌資計畫、未確實評估資金需求、未覈實評估徵信、未落實貸後管理等，被裁罰800萬元，但參與放貸決策的高銀董事會相關人員責任歸屬尚未釐清，高銀也未對後續的債務追償進度提出說明。

黃捷認為高雄市政府是高銀最大股東，由市府遴派公股代表擔任董事或監察人，財政局負有監管責任，事涉市民權益，市府及財政局有義務要求高銀提出專案報告向議會說明。

慶富案高雄市時代力量

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