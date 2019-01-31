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力挺史詩大戲「羅妹號事件」 小墾丁員工全體面試臨演

2019-01-31 21:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

拍攝《孽子》與《一把青》等電視影集的導演曹瑞原，為忠實呈現1867年在屏東恆春半島發生的「羅妹號事件」和之後引發美國攻台的「福爾摩沙遠征」，籌劃拍攝的公共電視旗艦大戲《傀儡花》，劇組捨棄在北台灣搭景南下屏東實地拍攝，約需百名臨時演員，滿州鄉小墾丁渡假村發動全部員工力挺，曹今帶劇組南下面試，也請在地原住民與漢族後裔踴躍加入臨演行列。

曹瑞原表示，劇組自去年5月起即在屏東縣找尋理想的拍攝點，現正由屏東縣政府協助進行跨機關和局處協調暨申請作業中；屏東第2場次演員甄選作業即將在恆春半島展開，盼望具有原住民血統的後裔，可以踴躍報名，並盼望能尋找出至少百位有自信、具備獵人精神的原住民與漢人朋友，展現先民胼手胝足的生活樣貌。

他說，1867年美國商船「羅妹號」在恆春半島南端發生船難，因誤闖排灣族領地被認為是侵略者而遭殺害，引發美國南北戰爭後首次海外出兵，就是攻打南台灣的排灣族；之後在美國領事李仙得交涉下得以和平落幕，與琅𤩝十八社大股頭卓杞篤簽訂台灣第一份國際盟約「南岬之盟」；故事並將帶入原、閩、客、洋、清等多族群，在所謂化外之地、蠻荒之境的生存法則，呈現當時台灣的處境與真實樣貌。

小墾丁渡假村總經理張福生強調，為以行動支持台灣影視產業，將發動全部員工成為在地演員，但一部歷史大河劇需要非常多在地演員，今天特別拋磚引玉，期待有更多響應、贊助的企業，及恆春半島上更多的觀光旅遊業者與社區響應，大力支持《傀儡花》實地拍攝。

徵選會策展人黃耀寬對曹瑞原導演說故事能力深具信心，他說，影片將闡釋排灣族精神與屏東美景，並將在墾丁國家公園及林務局的壯闊山海場域中，呈現福爾摩沙豐富且美麗的意象；製作團隊台北創造電影公司說，《傀儡花》預計4月後開拍，鄉親可主動私訊照片2到3張、自我介紹與聯絡方式，將安排面試時間，可上《傀儡花》粉絲專頁聯絡，www.facebook.com/LADYTHEBUTTERFLY

導演曹瑞原籌劃拍攝公共電視旗艦大戲《傀儡花》，劇組捨棄在北台灣搭景南下屏東實地拍...
導演曹瑞原籌劃拍攝公共電視旗艦大戲《傀儡花》，劇組捨棄在北台灣搭景南下屏東實地拍攝，約需百名臨時演員，小墾丁渡假村動員所有員工力挺，劇組今天南下面試。圖／小墾丁提供
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導演曹瑞原（中）籌劃拍攝公共電視旗艦大戲《傀儡花》，劇組捨棄在北台灣搭景南下屏東...
導演曹瑞原（中）籌劃拍攝公共電視旗艦大戲《傀儡花》，劇組捨棄在北台灣搭景南下屏東實地拍攝，約需百名臨時演員，小墾丁渡假村總經理張福生（左）動員所有員工力挺，劇組今天南下面試。圖／小墾丁提供
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原住民墾丁排灣族

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