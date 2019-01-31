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金管處便民 上太武山車輛2月起不限車齡

2019-01-31 22:11中央社 金門縣31日電

金門國家公園管理處長曾偉宏今天表示，刪除太武山車輛通行許可證申請要點中車齡12年限制，未來車輛上山只需經檢驗合格即可，2月1日生效。

曾偉宏說，金門地理空間小，往來車輛車輛較易維護保持狀態，刪除車齡12年限制，改以申請時經檢驗合格車輛即可，金管處再上網查詢檢驗情形核對。

曾偉宏說，修正主要目的是提升為民服務，同時籲請已申領車輛通行證車輛在通行太武山玉章路景觀步道時遵守園區相關法令規定，避免鳴按喇叭、減速慢行，注意行人及整體交通安全，營造太武山友善遊憩環境。

金門山友國家公園

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