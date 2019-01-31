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來台灣燈會暢遊東港 只送不賣的「秘笈」全攻略

2019-01-31 20:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會2月19日至3月3日在屏東東港大鵬灣登場，為迎接這場難得台灣年度盛事，身為東道主的東港鎮公所，今天推出整合東港各領域的文創燈會禮盒，名為禮盒，實為教遊客在東港吃喝玩樂、認識在地之美的「秘笈」；收列東港十大產業職人專書、手繪好鮮、好玩摺頁、東港私房小吃與伴手禮和充滿東港味的手札與明信片等，即日起可到鎮公所免費索取。

「最近1年是東港鎮脫胎換骨的關鍵期！」東港鎮長徐志雄說，從屏東黑鮪魚觀光季、迎王平安慶典，到即將登場的台灣燈會，國內外人潮量湧入，東港要掌握蛻變契機，推動各項公共建設，帶動地方的觀光、產業升級與發展，為東港創造更高經濟效益。

他說，這套文創禮盒籌備半年，以在地觀點，地毯式特搜東港人、文、地、產、景，交織出一張具有東港味的網，可以聽一甲子的故事、吃在地人的私房小吃、買行仔內的好禮、鑽東港的巷弄探險、遊表象之外的水都、祈神明的庇佑並紀錄東港的獨特，是東港自製首套文創好禮，兼具知識性、趣味性與紀錄性。

鎮公所以代表東港人的專書為例，這本書蒐羅近一甲子東港各種產業的職人，從漁具用品專賣店、全年無休的製冰廠老闆、彩繪將首的打臉師、補一輩子破網的漁網一姐到木板版到龍舟的造船師，各行各業串起東港，也是東港近代發展的縮影； 另探訪東港半世紀的農漁產業發展，包括延繩釣、拖網釣，透過老船長開講，聽浪頭上的故事，另有漁獲上岸後的加工，包括魚子、蝦米等產業脈動剖析。

徐志雄說，這套文創禮盒的特色，是找出水都的天、地、人、風、電、水、火等7種元素，結合高視覺張力的7種色彩，以「東港。好所在」為軸線，透過簡單卻強烈的概念，強化民眾對東港鎮的品牌印象，讓外地遊客「認識」深度的東港，在地居民「珍藏」自家的東港。

屏東縣東港鎮公所今天推出整合東港各領域的文創燈會禮盒，鎮長徐志雄說是教遊客在東港...
屏東縣東港鎮公所今天推出整合東港各領域的文創燈會禮盒，鎮長徐志雄說是教遊客在東港吃喝玩樂、 認識在地之美的「秘笈」。記者潘欣中／攝影
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身為台灣燈會東道主的屏東縣東港鎮公所，今天推出整合東港各領域的文創燈會禮盒，名為...
身為台灣燈會東道主的屏東縣東港鎮公所，今天推出整合東港各領域的文創燈會禮盒，名為禮盒，實為教遊客在東港吃喝玩樂、 認識在地之美的「秘笈」，在公所供免費索取。記者潘欣中／攝影
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東港台灣燈會文創

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