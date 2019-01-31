「瘋子醫生」杜元坤出書 30年醫病故事說不盡

2019-01-31 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



義大醫院院長杜元坤每天看診至深夜、每月開刀量超過百台，有人稱他為「瘋子醫生」、「住院院長」，最新著作《世上最快樂的工作》分享30年行醫心得，書中詳述他與「10元阿嬤」莊朱玉女與多位海內外病患之間發生的真實故事，也寫下4封信給未來醫師，以文字傳承行醫經驗。

杜元坤是骨科權威，專長是神經顯微與臂神經叢等項重建手術，從醫多年從未出過個人傳記，首本傳記型著作《世上最快樂的工作》月初出版，今天下午在義大醫院舉辦新書分享會，多名病患專程到醫院簽書留念。

杜元坤喜歡開玩笑，他說，自幼天資聰穎，南一中模擬考從未考過第二名，沒想到大學聯考沒上台大，只考上台北醫學院，難過之下差點跳入安平港，後來因為肚子餓才乖乖回家找飯吃，這件事是他人生的第一次挫敗。

「每天早上7點看診至晚上11點，天天住在醫院裡面」杜元坤說，當年受義联集團創辦人林義守邀請南下擔任義大醫院創院先鋒，自己是個好醫生，卻不是個好爸爸、好丈夫，天天以院為家，有些同事笑他是「住院院長」。

2005年，一位來自澎湖的女病患搭起杜元坤的離島醫療之路。杜回憶，當年「10元便當阿嬤」莊珠玉女因膝蓋問題就診，開刀後急著出院供應碼頭工人10元便當，杜元坤透過阿嬤轉述得知很多澎湖病患就醫不便，就此展開離島醫療計畫，此類醫病故事多到一本書寫不完。