親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

金門花海迎春 路旁美麗景致吸引遊客搶拍

2019-01-31 18:34聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

最近金門的道路很繽紛多彩，包括農試所、夏墅社區、環島南路等路段都有美麗的花海，金門縣農試所表示，迎接新年特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀，近日已吸引不少民眾到場打卡搶拍；過年期間，農試所還推出遊客闖關活動，可獨得造型獨特的8G曳引機隨身碟、環保手提飲料套、手機扣環等精美小禮物。

金門縣農試所長李廣榮今天表示，為讓地區民眾體驗歡樂的春節節慶，今年除了規劃於夏墅社區、環島南路營造近7.6公頃花田及更在農試所種植近2.3公頃的波斯花海及0.5公頃的可食地景區，種植有大波斯、紅蘿蔔，彩色萵苣、白色韮菜花、青蒜、青蔥等多樣不同變化蔬果，不僅可供觀賞，成熟的果菜最後也可食用。

李廣榮也透露，今年為展現不同的視覺遊樂效果，更新設了不少新的觀光拍照亮點，如立體手工陶雕景觀造型牆，有金門百合、紅花石蒜、菱角絲瓜、地瓜及一體成形的花生水獺座椅；花廊道下幸福小站，則推出多色系能鎖住愛情可簽名的幸福鎖，預料將會吸引不少情侶到場遊園。

並有開效全新的網室安全蔬菜農業採摘體驗、定點預約導覽的小番茄、草莓園、24節氣的長輩智慧背板、可愛的快樂農場拍照點及親子划草場等設計，讓民眾認識食農教育，愛惜食物、瞭解先人智慧，珍惜農業自然資源。而甫完成的手作教室，也有農業體驗館農村趣味DIY-小豬彩繪與香皂黏土親子課程，陸續會推出有趣的親子課程，希望寓教於樂，豐富豬年圓滿、順心的春節歡樂假期。

新春期間到農試所的遊客若有過關斬將集滿3關戳章可獲30元園遊巻，另外闖關卡設計為明信片另可參加幸運加碼抽獎獨得造型獨特的8G曳引機隨身碟及造型杯蓋、環保手提飲料套、手機扣環等精美小禮物，機會難得，歡迎所有鄉親好朋友共同來參觀遊園。

金門縣農試所表示，迎接新年特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀，近日已吸引不少民...
金門縣農試所表示，迎接新年特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀，近日已吸引不少民眾到場打卡搶拍。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣農試所新設了不少新的觀光拍照亮點，如立體手工陶雕景觀造型牆，有金門百合、紅...
金門縣農試所新設了不少新的觀光拍照亮點，如立體手工陶雕景觀造型牆，有金門百合、紅花石蒜、菱角絲瓜、地瓜及一體成形的花生水獺座椅，拍起照來，相當吸引人。記者蔡家蓁／攝影
分享
最近包括農試所、夏墅社區、環島南路等路段都有美麗的花海，吸引不少民眾搶拍。記者蔡...
最近包括農試所、夏墅社區、環島南路等路段都有美麗的花海，吸引不少民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門親子環島

相關新聞

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

高市烏魚子佐餐酒料理大賽 比創意丶比口感

2019-01-31 15:10

訪美適逢高市議會開議 韓國瑜：行程儘量縮減

2019-01-31 14:26

澎203縣道自小客車撞斷路樹 駕駛命大輕傷

2019-01-31 14:09

韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55

高雄走春 小心這些地雷路段

2019-01-31 13:11

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

崁頂麻油飄香150年 國產芝麻再創口碑

2019-01-31 12:25

金門機場走過25年 徵集老照片見證發展史

2019-01-31 12:12

澎湖海巡春安 加強查緝不法防堵豬瘟

2019-01-31 09:51

佛光山平安燈法會 「法水長流」光雕秀盡覽開山歷程

2019-01-31 09:11

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

高雄燈會小提燈「鴻運豬」 2月9日到11日愛河畔發送　

2019-01-31 07:25

旅遊、防疫… 金門縣長訪陸獲成果

2019-01-30 23:57

高雄小提燈「鴻運豬」能提能戴

2019-01-30 23:30

高師大研發 火山泥漿變肥料

2019-01-30 23:25

港都助學清寒生 韓市長認助3人

2019-01-30 23:21

興達電廠操作許可 高市府傾向有條件展延

2019-01-30 23:05

從傳統中創新 原住民服飾大改造

2019-01-30 18:17

影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30

這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32

辣度達200萬！「死神」讓人頭皮發麻 不怕辣的放馬過來

2019-01-30 08:14

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46

金門首次組團登陸拜會 楊鎮浯：此行成果豐碩

2019-01-30 18:17
看更多

熱門文章

瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09

大林鎮長遭批「把大家當盤子」 暴怒翻桌事後道歉

2019-01-30 22:36

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

身分證有2、0、1、9 龜吼走春領紅包

2019-01-30 23:14

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

淡江大橋施工說明會 漁民拉布條盼溝通

2019-01-30 19:37

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

2019-01-30 20:29

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈

2019-01-30 19:27

馬英九、周美青聯署春聯 民雄千份春聯半小時索取一空

2019-01-31 16:38

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

過年走春來花蓮 海洋公園幼兒、長輩入園免費

2019-01-31 12:37

為蘭陽戲劇團叫屈 民俗戲曲專家：裁撤算了

2019-01-31 00:35

台南西港慶安宮春節歲錢加碼 兩個總統來發紅包

2019-01-31 12:53

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

每天聽爸爸車上聽英文歌 她高中英語全國賽奪冠

2019-01-31 13:38

春節北海岸走春這樣玩 免費接駁多利用

2019-01-31 10:09

春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26

高雄燈會小提燈「鴻運豬」 2月9日到11日愛河畔發送　

2019-01-31 07:25

石虎路殺苗栗縣單月5隻 友善公路速打造

2019-01-31 14:49

台北市大富翁桌遊 玩了就可掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top