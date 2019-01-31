金門花海迎春 路旁美麗景致吸引遊客搶拍

2019-01-31 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



最近金門的道路很繽紛多彩，包括農試所、夏墅社區、環島南路等路段都有美麗的花海，金門縣農試所表示，迎接新年特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀，近日已吸引不少民眾到場打卡搶拍；過年期間，農試所還推出遊客闖關活動，可獨得造型獨特的8G曳引機隨身碟、環保手提飲料套、手機扣環等精美小禮物。

金門縣農試所長李廣榮今天表示，為讓地區民眾體驗歡樂的春節節慶，今年除了規劃於夏墅社區、環島南路營造近7.6公頃花田及更在農試所種植近2.3公頃的波斯花海及0.5公頃的可食地景區，種植有大波斯、紅蘿蔔，彩色萵苣、白色韮菜花、青蒜、青蔥等多樣不同變化蔬果，不僅可供觀賞，成熟的果菜最後也可食用。

李廣榮也透露，今年為展現不同的視覺遊樂效果，更新設了不少新的觀光拍照亮點，如立體手工陶雕景觀造型牆，有金門百合、紅花石蒜、菱角絲瓜、地瓜及一體成形的花生水獺座椅；花廊道下幸福小站，則推出多色系能鎖住愛情可簽名的幸福鎖，預料將會吸引不少情侶到場遊園。

並有開效全新的網室安全蔬菜農業採摘體驗、定點預約導覽的小番茄、草莓園、24節氣的長輩智慧背板、可愛的快樂農場拍照點及親子划草場等設計，讓民眾認識食農教育，愛惜食物、瞭解先人智慧，珍惜農業自然資源。而甫完成的手作教室，也有農業體驗館農村趣味DIY-小豬彩繪與香皂黏土親子課程，陸續會推出有趣的親子課程，希望寓教於樂，豐富豬年圓滿、順心的春節歡樂假期。