金門機場老照片徵集 邀你見證航站的改變

2019-01-31 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



走過艱辛25載歲月，金門航空站最近首次公開舉辦「金門機場老照片徵集活動」，將在2月15日截止收件，凡經評選具歷史價值之老照片，將獲贈紀念品乙份，並公開於2月27日《金門航空站25週年站慶照片展》展出，歡迎民眾踴躍提供。

金門機場走過戰爭與和平，扮演台金交通重要樞紐與發展，帶來進步與繁榮。從民國38年在西洪五里埔興建機場，至民國47年因戰爭考量遷至尚義，民國76年借用軍機場首航民航機，直迄民國83年3月1日正式成立「金門航空站」。

金門航空站主任洪念慈指出，徵集老照片以民國38年到90年代間為主，歡迎曾經在金門機場服役老英雄們、金門鄉親利用年節連假闔家慶團圓翻翻家中的老照片，一起來串連金門機場的前世今生，穿梭、傳承過往艱辛歲月，共同見證金門機場成長、茁壯發展史。