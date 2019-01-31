美日接力來訪 韓國瑜笑說：高雄市府快變八國聯軍

2019-01-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



美國在台協會處長酈英傑 ( William Brent Christensen)、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏今下午先後到高市府與市長韓國瑜見面，美國在台協會表示將協助韓國瑜訪美行；日本台灣交流協會則邀市府參加3月東京食品展，推銷高雄農漁產品。

美國在台協會處長酈英傑及高雄分處長歐雨修等人下午2點先與韓會面，隨後下午3點與日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏、副所長岩倉知明等人到訪，兩場會面僅開放會前拍照，會後韓國瑜受訪說明。

酈英傑會前被媒體問會與韓說什麼？酈英傑僅說，會討論台美關係議題，但被問到是否會提及兩岸關係，他低調說，無法回答此問題。

韓國瑜會後受訪表示，昨天新加坡大使來訪，今天美國在台協會、日本台灣交流協會高雄事務所來，過兩天聽說還有墨西哥，笑說「高市府快變八國聯軍了。」

他說，大家都看好高雄，覺得高雄未來經濟發展一片興旺，他和每位市民相信一定都非常高興，這麼多國家都肯定高雄未來的景氣跟發展，對高雄是很好現象。

韓國瑜說，酈英傑關切他將來施政的次序，還有環保跟經濟如何平衡及兩岸問題等，問了很多，他很真誠把心裡話說出，大家聊得非常愉快。

他並表示，酈英傑也關心他訪美行程，表示會提供所有在行政程序上的協助，包括入出境等入境美國事宜，還有問他有沒要去其他城市？韓國瑜說，有可能的話，我應該到一趟洛杉磯或舊金山，跟當地僑胞聊天聚餐，交換一下意見，相信這些僑胞身在美國，但心一樣還是在中華民國、關切台澎金馬的一切，他想跟他們聊聊天。

對於兩岸關係，酈英傑也有問他手繪「橄欖、狗骨頭、鏈球」3張圖，解釋兩岸關係變化是怎麼回事？韓國瑜說他把圖畫給看他們看，他們看完恍然大悟說上了一課，也覺得這是很聰明的分析。

日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏等人則邀韓國瑜訪日，韓國瑜說，3月8日左右有日本東京食品展，是參與者眾多的大型展覽，高雄有興趣把農漁產品外銷日本的話，對方也希望他們去參加東京食品展這個平台，讓高雄產品出得去，他最少會派農業局長過去，展示一下高雄農漁產品。

韓國瑜說，他也邀日方請他們冬天的時候，因日本非常冷，有些電視、電影拍攝或是想避寒，都歡迎來高雄；另市府會辦夏令營、冬令營，也希望有機會日本小朋友們也可來參加夏令營、冬令營。