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墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府最近在墾丁後壁湖漁港進行每5年一次的清淤工程，有民眾發現包商清出的淤沙以砂石車運往一旁的後壁湖潟湖區沙灘堆放，氣得在網路PO圖文批是「把髒汙淤泥蓋在美麗的貝殼沙灘上，大型怪手噜進來，這那裡是養灘，根本是毀灘、殺灘吧」；墾管處副處長許亞儒說，潟湖養灘用的是港區外清出的乾淨淤沙，剛挖起時因含水呈現灰黑色，給人髒汙錯覺，太陽曝曬後顏色即變淡。

張姓民眾在「爆料公社」PO出墾丁後壁湖潟湖區沙灘養灘前後的對照圖， 指該處屬於國家公園保護層級最高的生態保護區，是墾丁最美的秘境沙灘之一，沒有水上摩托車、沒有插傘，是少數沒有被地方勢力染指的地方，結果最近屏東縣政府在附近漁港清淤，竟然把挖起來的淤泥直接倒在沙灘上，大型怪手整個嚕進去，把沙灘變工地。

再者，當地還有寄居蟹，砂石車和怪手來回輾壓沙灘、髒汙淤沙大量覆蓋會破壞牠們的棲地，「這種粗爆、破壞自然環境的工程，墾管處也可以准」，「有這麼腦殘的政府，還需要敵人嘛」。

「誤會了！」墾管處副處長許亞儒說， 屏東縣政府發包在墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，運到後壁湖潟湖養灘用的沙，都是包商從港區外清出的乾淨淤沙，PO出照片有的淤沙呈現灰黑色，給人髒汙印象，是因港區外挖出的淤沙中，含有部分隨大雨流入海中的地表沙土，今天下午到現地看，經太陽曝曬後都已變淡或變白，不會破壞原始環境；至於港區內的淤沙可能含有油汙，已要求包商全部外運。

墾管處說，後壁湖潟湖和附近高人氣的南灣遊憩區沙灘，在去年年中連日豪大雨期間流失不少沙，這些沙隨著海流沖到後壁湖港區外，這次趁著後壁湖漁港清淤工程，剛好可以將港區外清出的乾淨淤淤運回後壁湖潟湖養灘；養灘也注意到當地的寄生蟹生態，工程車和覆沙會避開棲地。

墾丁後壁湖潟湖區沙灘屬於國家公園保護層級最高的生態保護區，是墾丁最美的秘境沙灘之...
墾丁後壁湖潟湖區沙灘屬於國家公園保護層級最高的生態保護區，是墾丁最美的秘境沙灘之一。圖／張姓讀者提供
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墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，民眾在沙灘上發現顏色...
墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，民眾在沙灘上發現顏色灰黑的淤沙，認為是破壞原始美麗沙灘。圖／張姓讀者提供
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墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，被轟是「粗爆、破壞自...
墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，被轟是「粗爆、破壞自然環境的工程」，墾管處強調，運來的是乾淨淤沙，且會避開寄居蟹棲地。記者潘欣中／攝影
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墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，民眾見到砂車石和怪手...
墾管處同意將後壁湖漁港港區外的淤沙運往後壁湖潟湖區沙灘養灘，民眾見到砂車石和怪手在沙灘上整地，指是「粗爆、破壞自然環境的工程」。圖／張姓讀者提供
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沙灘屏東縣政府墾管處

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