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韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜（右）在高雄召開醫療觀光籌備會後，和衛生局長林立人（左）宣布「20...
高雄市長韓國瑜（右）在高雄召開醫療觀光籌備會後，和衛生局長林立人（左）宣布「2019年是高雄推動醫療觀光元年」，但媒體問他是否率先體驗治禿頭，他卻自嘲「若能治禿頭，衛生局長可得諾貝爾獎！」記者蔡容喬／攝影
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高雄市韓國瑜31日出席高雄市第一次醫療觀光籌備會議時，表示「2019年將是高雄推動醫療觀光元年」，預計過年後就會積極推動，也會有國際知名人士來高雄體驗進步的醫療技術與服務，但當媒體問他要不要率先體驗育髮技術，他卻說「高雄市觀光醫療若是能夠治療禿頭，那衛生局長可以得諾貝爾獎了！」

高雄市衛生、觀光、經發、民政、教育、文化等局處召開第一次醫療觀光籌備會議，韓國瑜表示，對高雄醫療很有信心，不管設備和醫護人員的服務態度都很棒，但每個醫院就像武俠小說中的少林、武當、峨嵋派，各自發展自己的特色，不一定統合，未來還會邀國際知名人士陸續來到高雄體驗，確定了就跟大家宣布。

韓國瑜說，市府將架設一個資訊平台，讓外來觀光客了解可以來高雄治療什麼，並透過旅行社、保險公司往外有系統推銷，「2019年將是高雄推動醫療觀光元年」。不過當媒體問他是否要率先體驗育髮等治療，韓則自嘲「高雄市觀光醫療若是能夠治療禿頭，那衛生局長可以得諾貝爾獎了！」

衛生局長林立人說，高雄市觀光醫療首推高階健檢與醫學美容，接著也會行銷人工關節置換及白內障手術，至於器官移植、癌症或重症治療等領域發展，更能吸引國外人士來台治療，春節過後就會陸續展開跨平台的推動。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，過去外國人來高雄做醫美，多是經由口耳相傳或自己上門，以散客居多，其次就是透過旅行社或特定醫院前來，政府角色不介入，主要是對醫療院所進行稽核、評鑑以確保醫療品質，現在則是在質的把關上，也要做到量的增加。

林盟喬說，市府成立的跨局處平台，初步將有高醫、高雄榮總、高雄長庚、義大醫院、阮綜合醫院及國軍高雄總醫院等六所醫療技術優良的醫院加入，未來再逐步推動到基層醫療院所。

針對韓國瑜自嘲禿頭治好可得諾貝爾獎的說法，高雄專精育髮的祺璋診所院長張祺璋說「韓市長講得沒錯，他的禿頭癌已是末期，沒得救！」張祺璋表示，有掉髮或雄性禿就要馬上治療了，韓的禿頭兩側有髮、中間禿，屬禿頭第7期，「跟行政院長蘇貞昌一樣」，應該從30多歲就開始禿了，唯一治療方法就是戴假髮，或請出家人捐毛囊給他植髮。

高雄市長韓國瑜（右）在高雄召開醫療觀光籌備會後，和衛生局長林立人（左）宣布「20...
高雄市長韓國瑜（右）在高雄召開醫療觀光籌備會後，和衛生局長林立人（左）宣布「2019年是高雄推動醫療觀光元年」，但媒體問他是否率先體驗治禿頭，他卻自嘲「若能治禿頭，衛生局長可得諾貝爾獎！」記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜高雄市

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