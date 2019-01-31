高雄走春 小心這些地雷路段
今年農曆春節假期長達9天，考量不少民眾會前往廟宇走春或出遊，高市仁武警分局今天公布易壅塞路段與替代道路建議。警方指出，佛光山平安燈會長達一個月，台29線里嶺大橋路段是春節易塞車路段，另外通往義大遊樂世界的仁武交流道，澄觀路、水管路、義大二路與學城路等段都是車多路段，民眾可參考替代道路通往目的地。
佛光山平安燈法會從2月5日（年初一）舉辦至3月6日，地點橫跨佛光山、佛陀紀念館、佛光山藏經樓。警方指出，台29線過里嶺大橋至興田路口是易壅塞路段，多處路口有交通管制。一般遊客均自國10下嶺口交流道前往佛陀紀念館，易與旗山、美濃路線重疊，建議遊客下仁武交流道，行走186舊線道接台29省道，錯開旗山方向車流。
義大世界部分，仁武交流道及下方澄觀路、水管路、義大二路、學城路等路段是預期壅塞路段，義大、水管路口會派員彈性疏導管制。建議替代道路如下，經由燕巢、大社地區者，可利用大社區中山路 （台186甲線）接學城路；經由旗山、屏東地區者，可利用台29線轉三和路（台186甲線）進入。
仁武警分局表示，佛陀紀念館與義大世界均有大眾交通工具可搭乘，高鐵左營站與台鐵新左營站可轉乘哈佛快線（高雄客運）或8501佛光山線（義大客運），另可在鳳山火車站搭乘台灣好行「大樹祈福線」，或高雄火車站左方派出所旁搭乘高雄客運8010（經佛光山線）。若要前往義大世界，可在高捷左營站、高鐵左營站、台鐵新左營等地轉乘義大客運，或在高鐵左營站共乘計程車。
留言