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佛光山平安燈法會 「法水長流」光雕秀盡覽開山歷程

2019-01-31 09:11聯合報 記者王昭月╱即時報導

佛陀紀念館布置各式創意花燈，春節期間供遊客欣賞。記者王昭月／攝影
佛陀紀念館布置各式創意花燈，春節期間供遊客欣賞。記者王昭月／攝影
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佛光山2019年春節平安燈法會將在大年初一登場，今年花燈以「諸事吉祥」、「人和家慶」為設計主軸，燈飾遍佈全山，最引矚目的是位在佛光山不二門的「法山長流」光雕秀，遊客可在一片星河中瀏覽星雲大師開創佛光山的故事軌跡。

佛光山春節平安燈法會自2月5日起至3月6日止，範圍橫跨佛光山、佛陀紀念館及佛光山藏經樓，活動涵蓋祈福、表演、展覽、美食等。佛光山常務副住持慧傳法師表示，今年愛河燈會主題「金銀河」和星雲大師的春聯賀詞「諸事吉祥」有異曲同工之妙。豬在十二生肖中代表循環的圓滿和繼起，象徵2019年一切將欣欣向榮。

慧傳法師說，今年平安燈法會有「光照大千」祈福活動；三好嘉年華會花車遊行等；遊客並可到佛光山大雄寶殿獻燈，叩鐘祈福或走在連結佛館到佛光山的佛光大道上欣賞各式花燈。其中主題燈「圓滿如意諸事吉祥」取材「西遊記」玄奘大師西行取經故事。

遊客另可到藏經樓欣賞星雲大師一筆字、對治百法。之後書寫祈福卡，懸掛在許願牆上或到位在佛光山不二門欣賞「法水長流」光雕秀，呈現的是佛光山開山傳法五大洲的故事。佛光山麻竹園到大雄寶殿則有長達200公尺的「星光大道」。

今年平安燈節也設計「佛光GO」APP，可成為年輕世代的掌上導覽。佛光大道上並有街頭藝人表演及兩岸著名美食小吃。

今天共同宣布平安燈法會起跑的高雄市觀光局長潘恒旭表示，星雲大師很有智慧，「諸事吉祥」一筆字即暗藏著燈會密碼」。今年佛光山燈會打頭陣後，接續由愛河燈會接棒，壓軸是屏東台灣燈會，三大燈會將能讓民眾盡興遊賞。

佛陀紀念館館長如常法師說，今年「光照大千」煙火有300秒，再加上成佛大道上裝飾5千顆彩繪燈籠。美食部份則有傳統名宴河南「洛陽水席」、雲南等當地特色美食供品嘗，另有「花木蘭」多媒體皮影戲，「春節到佛館，看展覽也看平安」。

迎接豬年，佛光山推出大型粉紅豬花燈。記者王昭月／攝影
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佛光山平安燈節今年贈送的結緣品，是一拉就亮的好運小燈泡。記者王昭月／攝影
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佛光山平安燈會，大年初一將正式登場。記者王昭月／攝影
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佛光山台灣燈會

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