澎湖海巡春安 加強查緝不法防堵豬瘟

2019-01-31 09:51 中央社 澎湖縣31日電



家畜疾病防治所提供 分享 facebook 春節連假將至，為防範不法情事與防堵非洲豬瘟疫情流入，海巡署第13巡防區指揮部近期展開春節前擴大掃蕩，展現維護治安決心，讓民眾過好年。

海巡署第13巡防區指揮部結合第7岸巡隊、澎湖查緝隊及第8海巡隊針對澎湖本島等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及週遭海陸進行掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等，實施巡邏及搜索。

由於中國大陸尚有非洲豬瘟疫情，海巡署也列為重要工作，加強對大陸船員掌握及清查，防堵疫情流入。