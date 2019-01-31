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車禍拒理賠？私法正義前 其實還有這部法律

澎湖海巡春安 加強查緝不法防堵豬瘟

2019-01-31 09:51中央社 澎湖縣31日電

家畜疾病防治所提供
家畜疾病防治所提供
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春節連假將至，為防範不法情事與防堵非洲豬瘟疫情流入，海巡署第13巡防區指揮部近期展開春節前擴大掃蕩，展現維護治安決心，讓民眾過好年。

海巡署第13巡防區指揮部結合第7岸巡隊、澎湖查緝隊及第8海巡隊針對澎湖本島等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及週遭海陸進行掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等，實施巡邏及搜索。

由於中國大陸尚有非洲豬瘟疫情，海巡署也列為重要工作，加強對大陸船員掌握及清查，防堵疫情流入。

非洲豬瘟

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