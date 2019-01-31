海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



帶領屏東縣恆春工商學生儀隊連續2年闖入全國賽，並獲蔡英文總統召見的教官林俊成，有感於部分學校學生儀隊規模小，無法達到國防部所辦比賽最少12人的門檻，找來海軍陸戰隊儀隊文化協進會等單位，在恆春工商合辦邀請賽，還安排在墾丁大街封街快閃表演槍法，為每個熱愛儀隊的學生搭起表演舞台，有全國22所學校、500名師生參與。

「國防部辦比賽有參演人數門檻，邀請賽將人數降至4人，就是給所有人一個表演和交流的舞台！」出身海陸儀隊的林俊成說，這2年在恆春工商辦全國的學生儀隊交流營，發現有的學校學生儀隊是一脈相傳，有的單純只是學生社團，訓練資源不同，但學生都展現剛強、堅毅的「儀隊魂」，為讓給所有儀隊的學生生涯不留白，以嘉年華形式的邀請賽就這麼辦起來。

由海陸儀隊文化協進會、恆春工商家長會、校友會、恆春鎮公所和教育部屏東縣聯絡處合辦的「儀起榮耀」邀請賽，有全國22支學生儀隊、522 名師生參加，儀隊傳統學校也在為4月的分區初賽熱身；主辨單位昨晚先安排400名儀隊學生在墾丁大街封街快閃表演，已是連續4年辦快閃表演，學生同時展現精湛的槍法，讓商家和遊客目不暇給，直呼過癮。

邀請賽以聯誼和交流為主，設多個獎項但不計名次，22所學校參演人數從大陣仗的50多人到不到10人都有，林俊成說，不管是隊形變換、音樂和槍法，看到學生展現團隊精神和無限創意，讓人欣慰；賽後地主恆春工商獲「稱霸獎」、協和祐德高中獲「卓越獎」、屏東女中獲「風發獎」、宜蘭高商獲「驚豔獎」、港明高中獲「潛龍獎」、葳格高中獲「新秀獎」。

教育部屏東縣聯絡處上校督導林丁恩說，全民國防教育已經不侷限在單純學校或是軍方的個別活動，現在更強調的是協同配合，盡可能將更多資源投入學生身上，讓活動展現其多元面向，儀隊文化是屏東縣近年來的亮點，不僅可運用在反毒、反霸凌等宣導活動上，鼓勵學生從事正當休閒運動，更能養成良好的態度及品格。