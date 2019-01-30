影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



2019高雄燈會2月9日將在愛河登場，備受期待的小提燈「鴻運豬」今午在高雄長庚兒童醫院搶先亮相，特別的是，今年的小提燈不只可以手提，還可以戴到頭上，象徵「鴻運當頭」，預訂在2月9日及2月11日兩天各發放1萬個，民眾別錯失機會。

高雄燈會小提燈「鴻運豬」，由紙雕藝術家洪新富設計，他以熱情陽光的銘黃色，呼應高雄的溫暖明亮，豬尾巴為6與8字型，加上花朵環繞，有「一路長發、後勢看俏」意思，整個造型與色彩，也採用多元族群的文化意象，象徵族群融洽。今年將在2月9日及11日下午5點30分到8點發放，地點在五福河西、五福河東、中正河東及中正河西4處。

「鴻運豬」小提燈今年別開生面選在高雄長庚兒童醫院發布，不少住院病童搶先從高雄市長夫人李佳芬手中收到這份「禮物」，愛不釋手。李佳芬看到今年的小提燈造型漂亮，而且還能戴在頭上，直呼一定很搶手。

李佳芬今天出席小提燈發布會，並與高雄長庚醫院院長王植熙、兒童內科部長陳志誠等人一起探視病童，發送小提燈，為孩子們打氣。收到小提燈的病童們，開心地笑了，有的還要求合影。