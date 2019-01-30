超萌枋寮芒果哥蓮霧妹 遊客眉開眼笑忙打卡

2019-01-30 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今年台灣燈會主燈區在東港大鵬灣，預估吸引800萬賞燈遊客，枋寮鄉不想錯過這次空前的大好機會，鄉長陳亞麟除了號召民間力量自辦形塑愛情產業鏈的「副燈區」，並著手市容美化，先在枋寮火車站前廣場放設迎賓的芒果哥和蓮霧妹人偶，雖尚未全部完工，但超萌的Q版卡通人物造型，已擄獲不少遊客的心，成為手機打卡新熱點。

「站前廣場是鄉的門面，要給遊客熱情歡迎的好印象！」陳亞麟說，枋寮火車站原是西部縱貫線屏東線的終點，南迴鐵路1991年通車後成為起點，是重要的轉運點，站前廣場原設置藝術造型白鶴，後來被車子撞壞，為符合遊客旅遊的閒適心情，決定放設Q版卡通人物迎賓，以枋寮最具代表性的農產品愛文芒果和蓮霧為造型。

他說，造型就是要萌，Q版芒果哥和蓮霧妹人偶，要讓人一眼看到就開心，同時展現在地人的熱情，還要再搭建芒果樹和蓮霧樹，雖然尚未全部完工，但已是遊客手機打卡的新熱點；一旁的枋寮車站，內有鮮紅欲滴蓮霧造型景觀候車座椅、笑臉迎賓的公仔版站長、彰化扇形車庫圖牆和雋永的余光中「車過枋寮」詩句，裡外都給人心靈療癒感覺。