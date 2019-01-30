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超萌枋寮芒果哥蓮霧妹 遊客眉開眼笑忙打卡

2019-01-30 19:21聯合報 記者潘欣中╱即時報導

今年台灣燈會主燈區在東港大鵬灣，預估吸引800萬賞燈遊客，枋寮鄉不想錯過這次空前的大好機會，鄉長陳亞麟除了號召民間力量自辦形塑愛情產業鏈的「副燈區」，並著手市容美化，先在枋寮火車站前廣場放設迎賓的芒果哥和蓮霧妹人偶，雖尚未全部完工，但超萌的Q版卡通人物造型，已擄獲不少遊客的心，成為手機打卡新熱點。

「站前廣場是鄉的門面，要給遊客熱情歡迎的好印象！」陳亞麟說，枋寮火車站原是西部縱貫線屏東線的終點，南迴鐵路1991年通車後成為起點，是重要的轉運點，站前廣場原設置藝術造型白鶴，後來被車子撞壞，為符合遊客旅遊的閒適心情，決定放設Q版卡通人物迎賓，以枋寮最具代表性的農產品愛文芒果和蓮霧為造型。

他說，造型就是要萌，Q版芒果哥和蓮霧妹人偶，要讓人一眼看到就開心，同時展現在地人的熱情，還要再搭建芒果樹和蓮霧樹，雖然尚未全部完工，但已是遊客手機打卡的新熱點；一旁的枋寮車站，內有鮮紅欲滴蓮霧造型景觀候車座椅、笑臉迎賓的公仔版站長、彰化扇形車庫圖牆和雋永的余光中「車過枋寮」詩句，裡外都給人心靈療癒感覺。

「我們會比高雄市早一步推動愛情產業鏈！」他說，枋寮鄉有不輸高雄市愛河的美麗夕陽、蔚藍海岸和鐵道藝文區，但沉寂很久，這次不能錯過台灣燈會在屏東帶來的人潮，枋寮燈會將設置由金氏世界紀錄認證、高7.5公尺、寬8.3公尺的愛心主燈，2月14日情人節邀214對夫妻到場點燈，設計浪漫的「海枯石爛季」，形塑永續的愛情產業鏈，引進人潮，改變這座傳統小漁村。

屏東縣枋寮鄉公所在枋寮火車站前廣場放設迎賓的芒果哥和蓮霧妹人偶，雖尚未全部完工，...
屏東縣枋寮鄉公所在枋寮火車站前廣場放設迎賓的芒果哥和蓮霧妹人偶，雖尚未全部完工，但超萌的Q版卡通人物造型，已成為手機打卡新熱點。圖／張仁吉提供
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台灣燈會芒果愛情

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