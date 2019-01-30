親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

不忘初衷 受助兒闖出一片天發願助人

2019-01-30 18:56中央社 高雄30日電

「有能力後一定要回饋助人」，接受聯合助學方案扶助的受助兒鄭憶臻不向清寒命運低頭，如今逐漸站穩腳步闖出一片天，不忘初衷發願助人，將協助弱勢者看見希望，也改變命運。

雖然身為清寒學子，自高中即接受聯合助學方案扶助，但鄭憶臻從未忘掉夢想，也逐步追夢起飛，目前已是台北藝術大學研究所學生，希望於投入社會後貢獻所學，今天念茲在茲的就是不忘發願助人的初衷。

高雄市聯合助學方案今天頒發助學金給280名受助學子，讓弱勢家庭的受助兒能穩定就學，藉由社會的資源翻轉人生，鄭憶臻即是受助兒之一，分享一步一腳印的勇敢逐夢心路歷程。

獲得助學金幫助，讓鄭憶臻擁有安心築夢的能量，學習表現優異，但也人助自助，課餘時打工當國中數學、插畫家教，並參加志工服務，且順利錄取國立台北藝術大學電影創作學系碩士班，以及入選107關渡電影節影片－編導作品「醜女The Golden Apple」。

助學方案的受助兒每學期要從事社區服務，培養社區服務能力、學習助人利他的態度與價值觀，鄭憶臻參加志工服務，習得落實責任感的權利與義務，並學習社會關懷回饋感恩之心。

談及家中狀況，鄭憶臻不畏清寒學子的命運磨難，她說，雙親身體狀況差、經濟生活清苦，為了家庭經濟翻轉，她除了課餘時打工當家教，減輕家裡的經濟負擔，於求學時更不忘時時提醒自己要加倍努力。

這學期暑假她到剪輯工作室自我磨練學習畢業攝影集、華語電影影評撰寫，也寫自傳與面試技巧，這些磨練讓她順利推甄上台北藝術大學電影創作學系碩士班劇情片導演組，選擇電影創作夢想。

對於選擇電影創作，鄭憶臻說，從小家庭經濟狀況不佳，自己從生活片斷中了解自身的處境，也不願放棄強烈說故事的慾望，期望將自身所見人性最脆弱與溫暖之處釋出，拍製影片讓人能看見更多角落的故事，知道社會有愛，也有人陪伴與希望，每一次都要有滿滿的感動。

本著聯合助學方案培養受助學生行善、積極學習及勇於築夢的精神，鄭憶臻除了感謝扶助人「黃爸爸」和他的家人協助，讓社會充滿希望與和諧，也讓受助兒穩定求學，培養正向的價值觀，進而有更多元的機會往夢想邁進。

「我得到的太多了」，鄭憶臻勇於面對自己的人生，同時更不忘初衷，在她有能力之際也要回饋幫助受助兒，並希望能夠幫助更多的人。

為讓弱勢家庭學子們穩定就學，藉由社會資源翻轉人生，高雄市社會局與高雄市慈善團體聯合總會舉行「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，今天280位清寒學子與認助單位及認助人，齊聚河邊餐廳，高雄市長韓國瑜到場加入擔任認養人，並感謝認助人。107學年度第2學期提供新台幣250萬5000元助學金，協助清寒學子們穩定就學。

電影經濟高雄市

相關新聞

影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30

這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32

辣度達200萬！「死神」讓人頭皮發麻 不怕辣的放馬過來

2019-01-30 08:14

金門泡菜行銷兩岸 3青年創業 月賣萬餘瓶

2019-01-29 23:49

熱博開幕！ 潘孟安：來5天4夜遊

2019-01-29 23:29

助寄養家庭 高市擬推喘息服務

2019-01-29 23:23

蘇揆視察台灣燈會 關切屏東交通規畫

2019-01-29 23:20

春節防疫不打烊 高雄574家院所輪診

2019-01-29 23:13

春節前夕 太武山海印寺溫馨送暖傳揚菩薩道

2019-01-29 20:10

伊甸基金會「愛、圍爐」 挺進深山部落暖胃又暖心

2019-01-29 19:30

說故事媽媽帶「拐杖狗」繪本走讀高雄 不一樣書香旅遊

2019-01-29 18:07

美濃客家文物館春節不打烊 初二到初六天天送紅包

2019-01-29 18:05

屏東戲曲故事館推吉慶戲特展 邀民眾到潮州「扮仙」

2019-01-29 16:29

迎接新年春節遊客 高雄第2艘電力渡輪啟用

2019-01-29 15:51

高市推「愛情發大財」廟宇 韓國瑜邀來走春

2019-01-29 15:39

快截止了！廚餘轉用飼料補助 屏東僅7養豬場申請

2019-01-29 15:27

影／老福機構搶救演練 長者安心過好年

2019-01-29 14:55

高雄永浴愛河2月1日試跳 議員籲民眾：平時千萬不要跳

2019-01-29 14:36

貨賣得出去! 高雄農漁業可望合作閩台市場

2019-01-29 14:24

春節求姻緣求財 高市府推薦月老廟及發財廟

2019-01-29 14:20

韓國瑜發紅包第二波 旗山美濃內門鄉親看過來

2019-01-29 14:00

高雄市國際粉彩協會聯展 初四文化中心至美軒登場

2019-01-29 12:46

Q版韓國瑜鳳梨酥超吸睛 韓粉搶購

2019-01-29 12:41

高市落實陳文茜點子 31日25家餐飲比烏魚子佐餐料理

2019-01-29 12:39

阻撓館長辦比賽？高市運發局否認：沒來接觸過

2019-01-29 12:35

影／回應館長嗆聲！韓國瑜請運發局澄清

2019-01-29 12:26

熱博開幕 蘇揆：大力支持屏東交通建設

2019-01-29 12:14

軍備局205廠關懷單身袍澤 溫馨洋溢

2019-01-29 12:08

網紅館長嗆高市府是垃圾 運發局：問錯人溝通誤會

2019-01-29 11:05

與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10

高雄農產加入電商市場 鮮果禮盒通通有

2019-01-29 07:54

貨賣出去！閩台農產品市場盼農漁產品對接泉州市場

2019-01-29 07:49

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄韓流吸觀光潮 春節期間574家診所防疫不打烊

2019-01-29 16:37
看更多

熱門文章

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

西門町最正牛肉麵店花 三姐妹亮眼來自父母高顏值

2019-01-30 11:37

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天

2019-01-30 07:57

獨／朱立倫「無名氏」友人 再捐新北2千萬要當侯友宜朋友

2019-01-30 09:09

這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

張麗善催生 雲林生育津貼加碼最高一胎一萬五

2019-01-30 11:28

這條路一「卡」10年 苗栗市公所協議價購通了

2019-01-30 09:00

打造全台最大文房四寶裝置藝術 書法家：越看越難過

2019-01-29 22:10

女縣長掃男廁！ 饒慶鈴：生平第一次

2019-01-30 09:33

金門泡菜行銷兩岸 3青年創業 月賣萬餘瓶

2019-01-29 23:49

影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11

柯文哲清晨視批發市場：保證不再發生菜價崩跌

2019-01-30 08:07

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56

辣度達200萬！「死神」讓人頭皮發麻 不怕辣的放馬過來

2019-01-30 08:14

宜蘭第一家 三代同堂完成預立醫囑

2019-01-30 10:38

睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09

要馬兒好又要馬不吃草 林茂賢嗆：蘭陽戲劇團裁撤算了

2019-01-30 10:59

桃園施作下水道 民眾抱怨連連

2019-01-29 23:41

苦撐10多年終於有廠商進駐 斗六棒球場廖了以接手營運

2019-01-29 23:57

都市計畫既成道路不徵收 土地正義迢迢難以期待

2019-01-30 09:01

前士林紙業大樓變青年旅社 摘老屋新生金獎

2019-01-30 07:34

新營後火車站 今天啟用

2019-01-29 23:55

現在拍照最美！太保花海滿開 週六吃免費壽司

2019-01-30 12:41

補助預算被刪 林姿妙：盼蘭陽劇團「薄利多銷」

2019-01-30 00:05

來宜蘭出遊要注意 國五從初一開始高乘載管制

2019-01-29 21:50

新北議員建議款 未來只能補助硬體設備

2019-01-29 23:20

柯文哲夜市拜年 民眾大排長龍領豬年發財金

2019-01-29 20:43

新春來打卡！ 新化林場原木打造小鹿斑比超可愛

2019-01-30 07:57

影／老董收藏近3萬模型迴力車 春節上萬輛開放參觀

2019-01-30 09:17

蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚

2019-01-29 22:15

葫蘆墩圳水枯魚死 台中「掀蓋」未做的重新評估

2019-01-30 00:21

清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14

白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊

2019-01-30 14:48

基隆除夕到初三路邊停車格免費 再加18項便民措施

2019-01-30 07:33

2000萬購地 卡10年華民路通樂

2019-01-29 23:57

提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統

2019-01-30 16:08

影／林彥甫正向抱罕病兒 生活點滴更精彩

2019-01-29 21:49

女力時代來臨 女兵變身女農務農有成獲表揚

2019-01-30 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top