金門首次組團登陸拜會 楊鎮浯：此行成果豐碩

2019-01-30 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣長楊鎮浯上任後首次赴大陸訪問，在馬不停蹄的完成拜會後，今天結束4天3夜的訪問行程，楊鎮浯在受訪時表示，此行在包括旅遊人口、金酒和牛肉、特產銷陸、海漂垃圾及非洲豬瘟防疫等議題，都有取得陸方善意的回應，甚至中共福建省委書記兼省人大常委會主任于偉國還表示，應把金酒視為福建的地方酒來推銷，並承諾今年要讓金酒營業額有明顯成長。

楊鎮浯在27日率建設處、觀光處、環保局、財政處、金酒等相關單位主管，赴大陸拜會福建省、泉州市、廈門市政府，今天返抵金門，隨即在水頭碼頭舉行記者會報告此行成果。他表示，此行具體提出多項可行做法，一定會讓鄉親有感。「應通盡通」的議題上與對岸有很好的對接；而他提出「能通先通、能通快通」的部分則聚焦金門民生經濟及環境永續，在人流、物流方面都有一些非常具體的做法。

而在旅遊協作部分，楊鎮浯提到，金門縣政府和福建省、廈門市細部討論了近20項，形成非常明確的機制，包含旅遊產品的對接、旅遊配套的銜接等，對岸允諾全力協助帶動金門旅遊，鼓勵居民到金門領略不一樣的風情。但金門的旅遊產品也必須更面向市場，來提高競爭力。

而最為鄉親所關心的海域共同治理的部分，楊鎮浯說，這部分陸方高層也承諾將形成了常態化、機制化，共同處理海漂物，這次也談得相當具體。在地方的權限內，我們能做的我們會先作，如果進一步需要跟中央來溝通的，縣府會形成一個完整的規劃，再一起跟中央來做溝通。

楊鎮浯表示， 有關金門高粱酒在大陸銷售一事，對方給出非常明確承諾，會讓金門高粱在福建的銷售量明顯的增長，讓大家有感。楊鎮浯說，金酒會朝兩部分進行，一是向爭取大陸中央關稅部分；省內可做的，則是在公務接待、公務餽贈，會以金門高粱為優先。第二則是陸方在行銷營銷部分會把金酒納入，甚至省委書記于偉國明確指示，要讓金酒銷售額有明顯的增長。