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從傳統中創新 原住民服飾大改造

2019-01-30 18:17聯合報 記者江國豪╱即時報導

沙滔舞琉璃空間，位於三地門鄉三地村，製作原住民傳統服裝、飾品、以及琉璃珠燒製，將邁入第35年。近年來，在傳統中不斷創新，將時裝元素融入傳統服飾中，陸續製作如同洋娃娃般的兒童滿月服，以及用傳統「十字繡」縫製出充滿時尚感的新人禮服，甚至創作琉璃珠印章，能以個人需求的客制化製作。

沙滔舞琉璃空間藝術總監廖怡婷說，過去都是以原住民傳統服飾的規格縫製兒童滿月服，但有族人反應傳統服的重量，不太適合嬰兒，所以開始思考要如何結合部落傳統元素，來進行改良，於是以菱角網沙縫製出如同國外洋娃娃般的兒童服飾，不只重量輕巧許多，也獲得部落婦女的讚賞，兩年多來已經製作超過200套。

而部落裡的準新人，也會到沙滔舞琉璃空間訂製傳統禮服，廖怡婷說，有一回剛好一對體型高挑的新人來訂製衣服，腦海突然閃過靈感，若以傳統「十字繡」圖騰結合時裝的俐落剪裁，就能製作時尚感的部落禮服，這對新人聽完也覺得相當創意，透過工作室vuvu（長輩的意思）們的巧手，僅花一個禮拜就製作完成，也後來也有不少新人陸續來下訂單。

除了傳統服飾改良外，也將琉璃珠運用的再創新。廖怡婷說，曾以「琉璃公仔」在OTOP設計大賞中獲獎，但僅能當擺飾覺得可惜，想把近一步把琉璃珠融入日常生活中，於是結合每顆琉璃珠所代表的意義，製作出「琉璃珠印章」，若想要增加愛情運便選用「孔雀之珠」、若想要有財運就能選用「財富之珠」，陸續製作出一顆顆個人化的印章。

沙滔舞琉璃空間，除了有各式琉璃珠飾品、與創新原民服飾外，也有ＤＩＹ琉璃珠燒製體驗，過年期間不打烊，民眾前往霧台賞櫻花，路過三地村能停下腳步，尋找屬於自己一份特色原民風伴手禮。

結合傳統元素製作洋娃娃般滿月服。圖／沙滔舞琉璃空間提供
結合傳統元素製作洋娃娃般滿月服。圖／沙滔舞琉璃空間提供
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沙滔舞琉璃空間位於三地門鄉三地村，已經營近35年。記者江國豪／攝影
沙滔舞琉璃空間位於三地門鄉三地村，已經營近35年。記者江國豪／攝影
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十字繡圖騰設計新人禮服。圖／沙滔舞琉璃空間提供
十字繡圖騰設計新人禮服。圖／沙滔舞琉璃空間提供
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客製化琉璃珠印章。記者江國豪／攝影
客製化琉璃珠印章。記者江國豪／攝影
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原住民時尚

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