從傳統中創新 原住民服飾大改造

2019-01-30 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



沙滔舞琉璃空間，位於三地門鄉三地村，製作原住民傳統服裝、飾品、以及琉璃珠燒製，將邁入第35年。近年來，在傳統中不斷創新，將時裝元素融入傳統服飾中，陸續製作如同洋娃娃般的兒童滿月服，以及用傳統「十字繡」縫製出充滿時尚感的新人禮服，甚至創作琉璃珠印章，能以個人需求的客制化製作。

沙滔舞琉璃空間藝術總監廖怡婷說，過去都是以原住民傳統服飾的規格縫製兒童滿月服，但有族人反應傳統服的重量，不太適合嬰兒，所以開始思考要如何結合部落傳統元素，來進行改良，於是以菱角網沙縫製出如同國外洋娃娃般的兒童服飾，不只重量輕巧許多，也獲得部落婦女的讚賞，兩年多來已經製作超過200套。

而部落裡的準新人，也會到沙滔舞琉璃空間訂製傳統禮服，廖怡婷說，有一回剛好一對體型高挑的新人來訂製衣服，腦海突然閃過靈感，若以傳統「十字繡」圖騰結合時裝的俐落剪裁，就能製作時尚感的部落禮服，這對新人聽完也覺得相當創意，透過工作室vuvu（長輩的意思）們的巧手，僅花一個禮拜就製作完成，也後來也有不少新人陸續來下訂單。

除了傳統服飾改良外，也將琉璃珠運用的再創新。廖怡婷說，曾以「琉璃公仔」在OTOP設計大賞中獲獎，但僅能當擺飾覺得可惜，想把近一步把琉璃珠融入日常生活中，於是結合每顆琉璃珠所代表的意義，製作出「琉璃珠印章」，若想要增加愛情運便選用「孔雀之珠」、若想要有財運就能選用「財富之珠」，陸續製作出一顆顆個人化的印章。