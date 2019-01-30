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氣球人生 職人李國溢分享創業歷程

2019-01-30 17:22中央社 屏東縣30日電

為了幫待業民眾尋找各種可能的工作機會，勞動部屏東就業中心今天邀請去年獲世界氣球大賽團體賽金牌的李國溢開課，分享他如何把氣球藝術創作當副業的經營歷程。

來自屏東竹田鄉的李國溢，去年3月與有「台灣氣球教父」稱號何坤龍帶領的台灣團隊，在世界氣球大賽中，以「虎王」與「鬼面武士」作品拿下2面金牌。

由於氣球是較少人去接觸的冷門行業，勞動部屏東就業中心邀請李國溢授課，為20多名待業者分享他的氣球人生。李國溢表示，「跟著氣球去旅行」是一頭栽入氣球藝術創作世界後所得到的收穫。

他說，大學體育系畢業後長期擔任代課老師，10年前在校園結識一位熱愛氣球藝術創作的老師，深深被氣球吸引，第一年先跟著這位老師做氣球校園會場佈置，並參與高雄世運閉幕天燈氣球製作。

隔年，李國溢參加台灣國際氣球藝術大會中型創作賽奪得冠軍，這讓他決定要以氣球創作作為副業經營。成立個人工作室後到各國參加比賽、擔任氣球賽評審、參與展場佈置，一步步開啟職業生涯。

過去10年來，李國溢以代課老師為主業，同步創立個人工作室，把氣球藝術創作當副業經營歷程，他說，氣球產業入行門檻不高，但要做到職人等級，須不停精益求精，興趣是支撐向前進的主要動力。

李國溢說，氣球產業相關職缺包括氣球教學、販售氣球、會場佈置、氣球表演等，建議有意入行的學員，先衡量自己是否有興趣，入行後可多參加氣球相關課程學習專業技術，並接案累積實務經驗，持之以恆，精進技術，強化職場競爭力。

屏東就業中心主任翁素足表示，氣球藝術創作屬於台灣軟實力，希望藉由李國溢的分享，讓待業者了解氣球產業。

參加課程的32歲童姓女學員原是客服人員，她說，今天上課後發現更多元的職業型態；42歲的李姓學員說，自己目標是手工創業，上了氣球課程，有得到相關的創業資訊，引發她創業動力。

創業勞動部天燈

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