縣長楊鎮浯登陸返金門 民生議題要讓鄉親有感

2019-01-30 16:43 中央社 金門縣30日電



金門縣長楊鎮浯（左）首次率團赴陸，拜會福建省委書記于偉國（右）。圖／金門縣府提供 分享 facebook 結束上任以來的首次中國大陸之行，金門縣長楊鎮浯今天表示，對岸允諾全力協助帶動金門旅遊，並保證今年金門高粱酒銷售量會比過去明顯增加，雙方同時同意共同處理海漂垃圾。

中共總書記習近平「告台灣同胞書」提及推動與金門、馬祖通水、通電、通氣和通橋。為掌握兩岸契機，楊鎮浯27日率建設處、觀光處、環保局、財政處、金酒等相關單位，赴大陸拜會福建省、泉州市、廈門市政府，爭取金門經貿往來、觀光人潮，並與對岸討論環保海污、金酒營銷等民生議題。

楊鎮浯等人今天返抵金門，隨即在水頭碼頭舉行記者會報告此行成果。他表示，此行具體提出多項可行做法，一定會讓鄉親有感。在大範圍「應通盡通」部分，兩岸就具體議題已有很好對接；金門另外提出「能通先通、能通快通」部分，聚焦在金門民生經濟及環境永續議題。

例如，在旅遊協作方面，金門縣政府和福建省、廈門市細部討論了近20項，包含旅遊產品的對接、旅遊配套的銜接等，對岸允諾全力協助帶動金門旅遊，鼓勵居民到金門領略不一樣的風情。但楊鎮浯說，金門的旅遊產品也必須更面向市場，提高競爭力。

金門民眾關心海域共同治理，楊鎮浯表示，雙方已形成常態化機制，共同處理海漂物，這次也談得相當具體。不過，楊鎮浯坦承，在地方權限內能做的金門會先做，如需進一步與中央溝通之處，縣府會在完整規劃後向中央報告。

有關金門高粱酒在大陸銷售一事，楊鎮浯表示，縣府會爭取減免關稅，在福建省內可以做的部分，對方允諾在公務接待、公務餽贈，會以金門高粱酒為優先，在各級機關行銷營銷部分，也會把金酒列入。

楊鎮浯說，對方提及要讓金酒在福建的銷售以去年的銷售為基礎，能有明顯成長。福建方面也允諾會協力打擊假酒，讓金酒的市場能更有序。

至於金門特產銷陸，楊鎮浯表示，因為金門地理位置特殊，一旦如非洲豬瘟等疫情爆發時，金門一方面被台北當成標靶；另方面金門農特產品銷往大陸，也會令人擔心是否會受到感染。他透露，經過這次與對岸溝通後，金門牛肉等特產可望在農曆春節後進入大陸市場。

楊鎮浯同時提到，因應非洲豬瘟，除了金門海關在入境時嚴格查察，對岸也回應金門要求，加大出境檢查力度，協助金門做好第一線把關。