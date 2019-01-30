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環團促停發興達電廠操作許可 高市府傾向展延

2019-01-30 16:43中央社 高雄30日電

面對空污嚴重，環保團體及高雄市議員今天聯手要求高市府要「出重拳」，拿出魄力停發興達電廠操作及生煤使用許可。不過市府環保局傾向附帶降載減煤條件下，同意展延操作許可。

南部反空污大聯盟今天在高雄市議會召開記者會，邀請議員不分黨派聯手中央和地方為市民爭取好空氣，促停發興達電廠即將在2月4日到期的第3、4號機組操作許可，不過國民黨議員缺席，只有民進黨康裕成、親民黨吳益政及時代力量議員林于凱等人出席。

南部反空污大聯盟發言人李建誠指出，高雄市的空污嚴重，硫氧化物和碳氧化物排放量居高不下，加上興達電廠老舊的燃煤機組，在不利的環境下還「南電北送」是在加速惡化南高屏空氣。

他依據台灣健康空氣行動聯盟統計，去年全國空氣品質監測pm2.5最差的前10個測站中，高雄包辦7個，其中空氣惡化最多的是橋頭測站。他促市長韓國瑜拿出魄力，停發興達電廠的操作許可，也籲和出身高雄的行政院副院長陳其邁聯手提出有效改善南部空污的方案。

市議員康裕成指出，陳其邁和韓國瑜在選舉時都承諾改善空污，希望兩人有具體行動。興達電廠所在選區市議員黃明太指出，居民向來要「看風向呼吸」，不滿興達電廠空污危害健康，籲台電勿再以停電為藉口推拖機組除役時程。

時力市議員林于凱及黃捷要求，市府要揭露有關興達電廠操作相關說明，供民眾檢視操作許可准駁依據。黃捷籲韓國瑜非只對國中、小加裝空氣清新機而已，重要的是具體的空污減量行動。

興達電廠指出，一旦停用兩台機組將會使目前6%的備載容量降為2%，萬一台全有一機組跳電或故障，將面臨限電危機。興達電廠表示有依減煤方式發電，絕無「減煤打假球」的情事。

市府環保局空污及噪音防制科長黃家俊受訪表示，市府自106年起就要求興達電廠「逐年降載減煤」做為核發操作許可的條件，環保局還搭配學者做空污模擬；他不諱言，會傾向以附帶降載減煤的條件，同意展延操作許可。

他表示，興達電廠訂定1、2號機組會在112年前除役，3、4號機組分別在115及116年除役。

空污韓國瑜高雄市

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