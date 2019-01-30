影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



駁二藝術特區邀請韓國知名新銳建築師梁秀印跨國合作，於蓬萊區打造全新動力裝置作品「遠心林Centreefuge」。在一畝田裡架起了12支鮮綠的藝術裝置，啟動後開始轉動，彷如一棵棵生意盎然的林木，樹葉因為旋轉的離心力膨鬆起伏，十分療癒。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二蓬萊倉庫區自2012年開闢「一畝田」區域，為水泥工業城市帶來一抹田園綠意，持續邀請藝術家結合環境種植進行大型裝置藝術創作。自2018年中開始，駁二首度開啟了跨國創作計畫，歷經半年與韓國建築師 Sooin Yang梁秀印來回討論、規劃與現地場勘，在一畝田中種植了12棵以電力帶動機械旋轉開花的樹，以藝術的手法重新演繹自然生態與空間場域的關係，也為民眾帶來藝術文化的全新體驗。

Sooin Yang執行過許多超大型建築工程計畫，在韓國建築界中享有盛名。裝置作品「遠心林Centreefuge」，首度發表於2017年首爾國立現代美術館「年輕建築師計畫」，榮獲當年度建築首獎。他表示在來到高雄場勘後，發現高雄與此刻正深埋於白雪中的韓國截然不同，全年熾熱的陽光、港口的親水性及徐徐海風吹拂，讓他印象深刻，是非常適合此件作品設置的地理環境。