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迎接台灣燈會 屏東海生館打造光之水母隧道

2019-01-30 15:45中央社 屏東縣30日電

迎接今年在屏東舉辦的台灣燈會，位於墾丁的國立海洋生物博物館今天起展示全國最大的水母藝術燈，搭配小型的發光水母，打造夢幻的「光之水母隧道」。

另外，屏東縣政府今天也發表即將在台灣燈會大鵬灣主燈區展示的「南島原鄉燈區」，屏東縣長潘孟安表示，這座燈區將是全台首座南島語族生命樹花燈，利用科技互動展演及背景光景設計製作，搭配聲音與視覺效果，串聯出台灣16個原住民族群與其他南島的文化傳承及生活風貌。

營運海生館的海景世界公司表示，水母的優雅夢幻，是許多人喜愛的海洋生物之一，海景公司與專業的花燈製作團隊合作，打造了直徑、高度約4公尺的「光之水母」隧道，以人造的夢幻水母與館內原有展示的真實水母相互輝映。

「光之水母隧道」今天起正式開放，展示地點在海生館世界水域館3樓的展示區域，海景公司表示，拍照打卡還能獲得海生館速寫手繪文青明信片一張。

「2019台灣燈會在屏東-南島原鄉燈區」今天召開發表記者會，潘孟安表示，今年的南島原鄉燈區邀請多位屏東及花蓮在地原民藝術家創作花燈，作品有「喝水想源頭」、「傳說起源-陶壺隧道」、「Mata的線索」、「織紋原藝」等，也有旅英野生藝術家優席夫Yosifu彩繪的「2019雄豬戰起」，象徵原住民族狩獵無畏的傳統精神。

此外，「南島原鄉燈區」也準備排灣族的琉璃項鍊（可現場DIY）、雄豬戰起公仔及著色卡等，每日限量送給參觀民眾。

台灣燈會花燈屏東縣政府

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