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這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆老牌「簡家蚵仔煎」在地傳承三代、70年，是不少基隆市民記憶中的好味道，但老闆娘簡淑娟年紀漸增，深感身體難以負荷龐大工作量，有意交棒，但下一代無意接棒，她萌生「熄燈」念頭，直到因緣遇上「撼動H.D.A」特技團，3名基隆在地陽光大男孩聽聞這段故事後，擔心傳統老味道消失，誓言扛下老招牌，幫老闆娘繼續延續老店靈魂。

許鈺祥、高嘉和、賴科元三人同為「撼動H.D.A」特技團成員，在學時期勤練民俗技藝，還利用課餘時間，到各地校園義務巡演宣傳反毒反霸凌，從民國103年開始，主動到校園表演宣導反毒、反霸凌，從台灣頭基隆到台灣尾屏東都有他們蹤跡。

剛好，他們在雞籠城隍文化祭期間與「簡家蚵仔煎」結緣，得知老闆娘簡淑娟有意停業休息，擔心基隆好味道沒人傳承，向老闆娘表明有意接棒，暖心之舉讓簡淑娟深深感動，同意交棒給年輕人，她也願意像媽媽帶孩子一樣，帶領他們一步一步往前走。

現在，三名年輕人走進廚房，一手包辦包燒賣，煎蚵仔煎等工作，慢慢摸索傳統味道眉角，他們笑說，「比練功還刻苦」，尤其站在廚房內，爐火滾滾，他們熱得汗水直流。學藝數個月，許鈺祥、高嘉和、賴科元紛紛端出招牌燒賣、蚵仔煎、米糕，「還不敢說學成老闆娘五成功夫」，但一定繼續努力學習。

「撼動H.D.A」特技團成員將接手傳承「簡家蚵仔煎」傳統好味道。記者吳淑君／攝影
「撼動H.D.A」特技團成員將接手傳承「簡家蚵仔煎」傳統好味道。記者吳淑君／攝影
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「撼動H.D.A」特技團成員許鈺祥、高嘉和、賴科元將接手傳承「簡家蚵仔煎」傳統好...
「撼動H.D.A」特技團成員許鈺祥、高嘉和、賴科元將接手傳承「簡家蚵仔煎」傳統好味道。記者賴郁薇／攝影
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基隆蚵仔煎霸凌

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