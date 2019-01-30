這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆老牌「簡家蚵仔煎」在地傳承三代、70年，是不少基隆市民記憶中的好味道，但老闆娘簡淑娟年紀漸增，深感身體難以負荷龐大工作量，有意交棒，但下一代無意接棒，她萌生「熄燈」念頭，直到因緣遇上「撼動H.D.A」特技團，3名基隆在地陽光大男孩聽聞這段故事後，擔心傳統老味道消失，誓言扛下老招牌，幫老闆娘繼續延續老店靈魂。

許鈺祥、高嘉和、賴科元三人同為「撼動H.D.A」特技團成員，在學時期勤練民俗技藝，還利用課餘時間，到各地校園義務巡演宣傳反毒反霸凌，從民國103年開始，主動到校園表演宣導反毒、反霸凌，從台灣頭基隆到台灣尾屏東都有他們蹤跡。

剛好，他們在雞籠城隍文化祭期間與「簡家蚵仔煎」結緣，得知老闆娘簡淑娟有意停業休息，擔心基隆好味道沒人傳承，向老闆娘表明有意接棒，暖心之舉讓簡淑娟深深感動，同意交棒給年輕人，她也願意像媽媽帶孩子一樣，帶領他們一步一步往前走。