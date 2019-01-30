華人抽象藝術大師蕭勤個展 三月法國高雄展出

2019-01-30 11:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



國際現代抽象藝術大師蕭勤以東方美學思維，在抽象繪畫領域創造鮮明風格，縱橫東西方藝壇數十載，他的作品去年更曾在香港富士比拍賣會上拍出近600萬港幣高價，2014年蕭勤回到了臺灣，旅居海外長達五十七年，而最終選擇了高雄前鎮作為居住地，更成立了「財團法人蕭勤國際文化藝術基金會」，而且每年捐助高雄家扶中心及協助偏鄉小學創立兒童美術教育，希望幫助學童獲得更多藝術繪畫上的資源，讓孩子快樂自由的在美術世界悠遊。

蕭勤祖籍廣東中山，1935年出生於上海，父親則是被稱為中國音樂之父的蕭友梅。國父孫中山臨時政府總統府曾任命蕭友梅為秘書長，隨後在上海創辦「國立音樂專科學校」。受到父母親的藝術薰陶，蕭勤從小就展現繪畫天分，他創辦的「東方畫會」，為二次戰後最早成立的華人抽象畫藝術團體，他到西班牙留學，除在歐洲各國為東方畫會舉辦展覽，還陸續引介畫會成員至歐洲發展，同時為「聯合報」編寫專欄，報導在歐洲的藝術現況，蕭勤寫回台灣的報導，不僅引進西方藝術前衛思想，更將華人現代藝術推向國際，對於中國現代抽象藝術發展有著不可抹滅的地位。

蕭勤以其對東方禪學及宇宙現象之體悟和詮釋，創作出一系列「禪」、「炁」、「宇宙風景」等系列作品，在創作上貫通東、西方人文哲學的天人合一境界。經歷女兒不幸身故，蕭勤「悟」出了死即是生，並理解一切的不幸、死亡，終將在毀壞後重生，蕭勤透過繪畫及自我意識的不斷錘煉，追求一種超越死生侷限、天人合一的廣闊境界。