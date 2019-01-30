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華人抽象藝術大師蕭勤個展 三月法國高雄展出

2019-01-30 11:41聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

國際現代抽象藝術大師蕭勤以東方美學思維，在抽象繪畫領域創造鮮明風格，縱橫東西方藝壇數十載，他的作品去年更曾在香港富士比拍賣會上拍出近600萬港幣高價，2014年蕭勤回到了臺灣，旅居海外長達五十七年，而最終選擇了高雄前鎮作為居住地，更成立了「財團法人蕭勤國際文化藝術基金會」，而且每年捐助高雄家扶中心及協助偏鄉小學創立兒童美術教育，希望幫助學童獲得更多藝術繪畫上的資源，讓孩子快樂自由的在美術世界悠遊。

蕭勤祖籍廣東中山，1935年出生於上海，父親則是被稱為中國音樂之父的蕭友梅。國父孫中山臨時政府總統府曾任命蕭友梅為秘書長，隨後在上海創辦「國立音樂專科學校」。受到父母親的藝術薰陶，蕭勤從小就展現繪畫天分，他創辦的「東方畫會」，為二次戰後最早成立的華人抽象畫藝術團體，他到西班牙留學，除在歐洲各國為東方畫會舉辦展覽，還陸續引介畫會成員至歐洲發展，同時為「聯合報」編寫專欄，報導在歐洲的藝術現況，蕭勤寫回台灣的報導，不僅引進西方藝術前衛思想，更將華人現代藝術推向國際，對於中國現代抽象藝術發展有著不可抹滅的地位。

蕭勤以其對東方禪學及宇宙現象之體悟和詮釋，創作出一系列「禪」、「炁」、「宇宙風景」等系列作品，在創作上貫通東、西方人文哲學的天人合一境界。經歷女兒不幸身故，蕭勤「悟」出了死即是生，並理解一切的不幸、死亡，終將在毀壞後重生，蕭勤透過繪畫及自我意識的不斷錘煉，追求一種超越死生侷限、天人合一的廣闊境界。

蕭勤因推動現代抽象藝術不遺餘力而獲得許多肯定，於2002年榮獲第六屆國家文藝美術獎，並於2016年獲總統府頒發「二等景星勳章」。去年「蕭勤國際文化藝術基金會」成立了總部展覽空間，讓蕭勤的畫作可供觀者靜靜觀賞，而今年國內外的展覽行程已排滿，包括法國吉美博物館，英國、香港等地展出，與法國國立吉美博物館和在高雄蕭勤藝術中心的平行展覽，即將於三月初開展，同時吉美博物館典藏了一幅蕭勤在1963年的作品「光之躍動-5」。歡迎大家屆時來好好參觀國際級大師難得對外展出的立體銅塑與玻璃馬賽克鑲嵌作品。

華人現代抽象藝術大師蕭勤選擇定居高雄，並成立「蕭勤藝術中心」讓民眾參觀。記者劉學...
華人現代抽象藝術大師蕭勤選擇定居高雄，並成立「蕭勤藝術中心」讓民眾參觀。記者劉學聖／攝影
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蕭勤大師1963年作品「光之躍動-5」目前為法國吉美博物館典藏。圖／蕭勤國際文化...
蕭勤大師1963年作品「光之躍動-5」目前為法國吉美博物館典藏。圖／蕭勤國際文化藝術基金會提供
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華人現代抽象藝術大師蕭勤選擇定居高雄，並成立「蕭勤藝術中心」讓民眾參觀。記者劉學...
華人現代抽象藝術大師蕭勤選擇定居高雄，並成立「蕭勤藝術中心」讓民眾參觀。記者劉學聖／攝影
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華人現代抽象藝術大師蕭勤作品變身家具，讓藝術融入生活。記者劉學聖／攝影
華人現代抽象藝術大師蕭勤作品變身家具，讓藝術融入生活。記者劉學聖／攝影
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蕭勤作品2002年「在永久的花園」。圖／蕭勤國際文化藝術基金會提供
蕭勤作品2002年「在永久的花園」。圖／蕭勤國際文化藝術基金會提供
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蕭勤大師創作的雕塑作品。記者劉學聖／攝影
蕭勤大師創作的雕塑作品。記者劉學聖／攝影
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