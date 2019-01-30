世界辣度前三都在此 不怕辣的人放馬過來

2019-01-30 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



嗜辣的人，就怕你不敢來！屏東縣枋寮鄉民戴輝榮打造的辣椒有機休閒農場，種了14種不同辣度的辣椒，台灣最辣的雞心辣椒外，還有辣度世界排名前三的死神、毒蝎和魔鬼椒；外界好奇究竟多辣，戴輝榮說，雞心辣椒辣度7至9萬思科維爾（辣度單位），鬼椒100萬起跳，死神最高達200萬，愛吃大辣的人即使只淺嚐一小塊，就頭皮發麻，冷汗直冒，望之卻步。

65歲的戴輝榮陸軍官校畢業，從職業軍官轉換跑道務農，自己也感到意外；15年前退役回枋寮老家開民宿，客人住宿後想帶點在地伴手禮回家，枋寮雖有知名的蓮霧及芒果農特產，但怕太重帶不走，愛吃辣的他靈機一動，想到輕便又鮮少人種的辣椒，沒想到一種快15年，規模擴至1甲地，還成功馴化地表上最辣的前三種辣椒，被封為「辣椒王」。

戴輝榮種過黃秋葵，之後種植的人多了，價格大跌，改種朝天椒又遇到價格下跌，上網尋求協助，有人點他要提高作物經濟價值，於是蓋加工廠製成辣椒醬，在民宿和網路上賣得不錯，有辣友閒還不夠辣，拜託他再升級，10年前以玩票性質試種印度鬼椒，經過幾次失敗，找農改場專家協助克服土壤及氣候問題成功馴化，現有3分地種鬼椒。

「愛吃辣椒的人，口味愈養愈重！」他說，在顧客要求下先種辣度57萬的墨西哥「紅色殺手」辣椒，之後陸續引進破百萬、世界排名前三的死神、毒蝎和魔鬼椒印度鬼椒，鬼椒量產後製成辣椒醬；有麻辣火鍋店業者貪小便宜，用化學加味辣椒，對消費者身體健康造成影響，鬼椒辣辣醬上市後，部分知名火鍋連鎖店已在使用，也算功德一件。