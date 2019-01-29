伊甸基金會「愛、圍爐」 挺進深山部落暖胃又暖心

2019-01-29 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



位處偏遠山區的屏東縣春日鄉士文村，聯外道路4年前崩坍後，進出就靠崎嶇危險的農路，社會愛心資源挹注也受阻礙；伊甸基金會今年特別將「愛、圍爐」活動開拔進士文部落，今天邀40位在地身障家庭及古華國小士文分校長、主任及村長、牧者一起圍爐，滿桌熱呼呼的年菜，不僅為身障者及發展遲緩兒童家庭暖胃，也暖心。

春日鄉士文村有80戶、約500人，4多前颱風過境，通往枋寮鄉的唯一聯外道路屏146縣道，因路基和邊坡崩坍長達1公里封路；因崩坍範圍廣、修護工程龐大，鄉長柯自強透過縣府和各級民代向行政院爭取經費，中央已核定修護經費；4年多來，居民都只能靠路況崎嶇的農路進出，連愛心資源挹注都因此受到阻礙。

由曾祖母照顧的「小宣」及「小庭」姐妹，是今天受邀參與這項愛與關懷活動的家庭之一， 這個隔代教養的家庭，靠著曾祖母老農津貼的補助照顧，但曾祖母身體不好進出醫院，照顧上常心有餘而力不足，雖時有祖母補貼的生活費，但還是常入不敷出。

經由伊甸基金會社工郭金鵞協助，為兩姐妹申請身心障礙手冊，並銜接療育服務，讓孩子成長路上可以有更多人的協助；「小宣」的曾祖母說，透過「愛、圍爐」活動可以一家人團聚，共同享用美味的佳餚，對她們一家人，幸福就是那麼簡單。

伊甸南區資源中心公關陳昭容說，「愛．圍爐」活動邁入第6年，雖然年菜募集困難，仍在全台舉辦超過30場圍爐活動，邀請逾2500位服務對象與家人一起吃團圓飯，同時幫助近200位行動不便長者或身心障礙者，準備年菜送到家的到宅圍爐服務，希望大家不僅吃暖，更有陪伴讓心更暖。民眾響應可上伊甸官網搜尋「愛．圍爐」或撥0800025885。