說故事媽媽帶「拐杖狗」繪本走讀高雄 不一樣書香旅遊

2019-01-29 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們昨每人帶著《拐杖狗》繪本，來走讀書中場景，愛河、高雄壽山愛情觀景台景點，藉由書香走讀響應高雄市長韓國瑜「愛情產業鏈」推展旅遊觀光；棉花糖故事團隊媽媽們說，帶著本土作家李如青創作感人肺府故事《拐杖狗》繪本，跟著故事節情走訪高雄，旅遊加上書香，知識性旅程意義更與眾不同。

林園圖書館主任李文娟說，《拐杖狗》描述獨居老人在愛河五福橋旁撿到一隻小狗，撫養多年，老人有次散步到壽山公園，因發病被救護車載走送醫，現場留下老人的拐杖，狗狗咬起拐杖，開始一段搭火車由高雄到基隆，再由基隆徒步回高雄，歷經10多年感人的尋親之旅。

高市圖書館林園分館去年12月邀請知名繪本作家李如青到林園王公國小、中芸國小演講。作家李如青提到他是金門人，30多年前由金門到台灣本島，一定得搭軍方的船才能到台灣，就在高雄光榮碼頭上下船和高雄建立深厚情感，搭船時受氣侯不定影響，有時在高雄停留數天才能搭船回金門，因此常在港口附近愛河、壽山，駐足停留，也成為創作繪本故事場景靈感來源。

李文娟說，這本動人繪本故事愛河、壽山愛情觀景台景點，剛好是市長韓國瑜現力推「愛情產業鏈」知名景點。書中人與狗的互動故事，傳達感人友情及親情和愛情同等重要，宣導愛護動物重要。

棉花糖故事團隊故事媽媽們昨「帶著《拐杖狗》繪本遊高雄」一日小旅行，小旅行由故事起點愛河五福橋出發，隨著故事情節發展，故事媽媽們漫步愛河步道，跟著老爺爺與小狗到鼓山輪渡站、壽山愛情觀景台，故事媽媽們也在書中場景，打開書本合照留下走讀最佳見證。

香菇阿姨莊淑美是高市圖資歷10多年的故事媽媽，在林園圖書館說故事7年，她說，李如青老師繪本太精彩「第一次看完這故事繪本我就淚流不已！」，繪本結合旅遊推廣，讓親子共讀成為風氣，書香旅遊成為推廣閱讀最佳方法之一，一同推廣高雄的旅遊。