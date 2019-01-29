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說故事媽媽帶「拐杖狗」繪本走讀高雄 不一樣書香旅遊

2019-01-29 18:07聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們昨每人帶著《拐杖狗》繪本，來走讀書中場景，愛河、高雄壽山愛情觀景台景點，藉由書香走讀響應高雄市長韓國瑜「愛情產業鏈」推展旅遊觀光；棉花糖故事團隊媽媽們說，帶著本土作家李如青創作感人肺府故事《拐杖狗》繪本，跟著故事節情走訪高雄，旅遊加上書香，知識性旅程意義更與眾不同。

林園圖書館主任李文娟說，《拐杖狗》描述獨居老人在愛河五福橋旁撿到一隻小狗，撫養多年，老人有次散步到壽山公園，因發病被救護車載走送醫，現場留下老人的拐杖，狗狗咬起拐杖，開始一段搭火車由高雄到基隆，再由基隆徒步回高雄，歷經10多年感人的尋親之旅。

高市圖書館林園分館去年12月邀請知名繪本作家李如青到林園王公國小、中芸國小演講。作家李如青提到他是金門人，30多年前由金門到台灣本島，一定得搭軍方的船才能到台灣，就在高雄光榮碼頭上下船和高雄建立深厚情感，搭船時受氣侯不定影響，有時在高雄停留數天才能搭船回金門，因此常在港口附近愛河、壽山，駐足停留，也成為創作繪本故事場景靈感來源。

李文娟說，這本動人繪本故事愛河、壽山愛情觀景台景點，剛好是市長韓國瑜現力推「愛情產業鏈」知名景點。書中人與狗的互動故事，傳達感人友情及親情和愛情同等重要，宣導愛護動物重要。

棉花糖故事團隊故事媽媽們昨「帶著《拐杖狗》繪本遊高雄」一日小旅行，小旅行由故事起點愛河五福橋出發，隨著故事情節發展，故事媽媽們漫步愛河步道，跟著老爺爺與小狗到鼓山輪渡站、壽山愛情觀景台，故事媽媽們也在書中場景，打開書本合照留下走讀最佳見證。

香菇阿姨莊淑美是高市圖資歷10多年的故事媽媽，在林園圖書館說故事7年，她說，李如青老師繪本太精彩「第一次看完這故事繪本我就淚流不已！」，繪本結合旅遊推廣，讓親子共讀成為風氣，書香旅遊成為推廣閱讀最佳方法之一，一同推廣高雄的旅遊。

李文娟說，拐杖狗故事，由高雄出發，也期待全台各地故事達人們，一起到拐杖狗繪本中描述的各景點合照，一同感受這份感動。

爺爺和狗狗常常在愛河步道散步。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
爺爺和狗狗常常在愛河步道散步。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。爺爺和狗狗常在愛河步道散步，昨天走訪時，還遇到民眾（左）帶著狗狗散步，現場邀約一同拍照，並介紹繪本拐杖狗。記者劉星君／翻攝
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著繪本《拐杖狗》走讀書中場景，拐...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著繪本《拐杖狗》走讀書中場景，拐杖狗在風雨中回到高雄的寶成大樓前，中山路和民權路口。記者劉星君／翻攝
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。故事起點，爺爺在高雄橋（愛河與五福路口）撿到了小狗。記者劉星君／翻攝
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。記者劉星君／翻攝
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拐杖狗在風雨中回到高雄的寶成大樓前，中山路和民權路口。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
拐杖狗在風雨中回到高雄的寶成大樓前，中山路和民權路口。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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繪本最後一頁，10年後拐杖狗在壽山景觀台和老人再度相遇。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
繪本最後一頁，10年後拐杖狗在壽山景觀台和老人再度相遇。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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拐杖狗繪本。記者劉星君／翻攝
拐杖狗繪本。記者劉星君／翻攝
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。鼓山渡輪站散步。記者劉星君／翻攝
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爺爺在壽山觀景台發病，由救護車帶走，狗狗和爺爺就此走散，現場留下爺爺拐杖，狗狗咬...
爺爺在壽山觀景台發病，由救護車帶走，狗狗和爺爺就此走散，現場留下爺爺拐杖，狗狗咬起拐杖，開始尋找爺爺的旅程。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。爺爺和狗狗常在愛河步道散步，昨天走訪時，還遇到民眾（右二）帶著狗狗散步，現場邀約一同拍照，並介紹繪本拐杖狗。記者劉星君／翻攝
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高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、...
高市圖書館林園分館棉花糖故事團隊故事媽媽們，昨帶著《拐杖狗》繪本，走讀書中愛河、高雄壽山愛情觀景台景點。故事起點，爺爺在高雄橋（愛河與五福路口）撿到了小狗。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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鼓山渡輪站散步。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
鼓山渡輪站散步。圖／翻攝自繪本《拐杖狗》
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