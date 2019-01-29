高雄韓流吸觀光潮 春節期間574家診所防疫不打烊

2019-01-29 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜引發的「韓流」效應，可望讓高雄今年春節人潮滿滿，為避免這段期間病毒南來北往快速傳播，觀光客和民眾生病湧入大醫院急診，衛生局加強醫療整備，29日宣布「春節流感醫療門診啟動」，將有27家地區級以上醫院開設440診次的類流感門診，574家基層院所除夕到初四輪番看診。

衛生局提醒，到高雄旅遊的民眾如出現身體不適，可透過手機下載「高雄市登革熱民眾即時通」APP，查詢所在位置周邊診所及提供流感抗病毒藥劑合約院所位置，或從衛生局網站查詢診所春節開診情況，以及27家醫院開設春節類流感特別門診時段前往就醫，千萬不要購買成藥自行服用，以免病情加重。

根據衛生局疾管處監測，高雄第4週（1月20日至26日）類流感急診就診率9.97 %，遠低於全國12.45%平均值，還比第3周10.47%下降，預估春節假期返鄉及外出旅遊人潮湧現，才會進入流行高峰，局長林立人說，已將春節就醫資訊轉知各飯店旅館及旅行社，讓旅客來高雄玩得開心，不因生病敗興而歸。

高雄市醫師公會理事長王欽程表示，今年春節加入開診的基層診所高達574家，占全市3分之1，創下歷年新高，有醫師打算除夕前一天和除夕都看診，連初一上午出門前還要再看一下，照顧民眾健康的精神令人感動。