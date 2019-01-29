元宵節遊墾丁 體驗平埔夜祭人文慢旅

2019-01-29 17:07 中央社 屏東縣29日電



聽過「矸仔神」、「矸仔佛」或是「跳烏嘮」嗎？這些名詞流傳在恆春半島的常民生活，是墾丁後灣區漁村「平埔夜祭」的神明及祭儀，墾管處將於元宵節辦夜祭人文微旅行。

墾丁國家公園管理處說，平埔族是台灣原住民中的兩大系統之一，主要分佈於西部平原地區，是外來者最早接觸到的原住民，隨著漢人遷台的人數日眾，平埔族搬到更偏遠的地區，平埔族群的「4大遷徙」中，包括西拉雅族（包含馬卡道亞族）往後山及恆春半島遷徙。

其中遷徙到恆春半島的馬卡道族人，長期和其他民族混居，日據時代又受到日化及漢化的影響，早已失去語言與文化，唯一還能識別民族的，就只有少數族人保存的老祖崇祀。

墾管處指出，馬卡道族人崇祀的「老祖」，也被稱為「矸仔佛」、「矸仔神」，是以肚大口小的瓶子為圖騰的祖靈崇祀，這是西拉雅族及其兩個亞族特有的祀壺崇祀，但每一族的形式及名稱都不相同。

墾管處表示，散落在墾丁國家公園內的後灣、射寮、萬里桐、蟳廣嘴、紅柴坑、白砂以及頭溝、四溝等漢人聚落間的馬卡道族人，雖然人口不多，卻一直維持老祖的崇祀，每年陰曆的第一個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏佬」祭儀。

為了讓民眾體驗多元文化，墾管處2月19日（元宵節）與後灣社區合作舉辦「人文微旅行-平埔夜祭」活動，邀請民俗作家劉還月，引導大家參與體驗後灣平埔族獨特有趣的祭儀活動。