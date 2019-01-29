屏東戲曲故事館推吉慶戲特展 邀民眾到潮州「扮仙」

2019-01-29 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東戲曲故事館推出吉慶戲特展，以小劇場形式重現台灣早期廟口「扮仙戲」！同時也提供參觀民眾穿戴戲服體驗扮仙樂趣。更將在年初三（2月7日）邀請明華園黃字團演出財神戲，為新的一年帶來好彩頭。

屏東縣府文化處表示，潮州是歌仔戲、布袋戲、皮影戲三大傳統戲曲文化發展的搖籃，每逢過年期間，屏東戲曲故事館總少不了應景的主題展，今年邀請嘉義緣龍戲坊團長江明龍以「吉慶戲」為主題策展，讓民眾可以認識吉慶戲意涵，也為潮州鎮增添濃濃過年味。

吉慶戲通常括兩部份，上半部是｢扮仙戲」，後半部是｢人間戲」。｢扮仙戲」是扮演天上的神仙祝賀福壽喜慶的戲，是民間演劇活動中的開場戲，份量相當重要。｢人間戲」也是以討個吉利為目的，扮演人間故事，多為歷史人物，戲中主人翁，對國家民族有很大的貢獻，受到封賞而光宗耀祖，並且是福祿壽齊全的人物。

民眾除了能穿戴戲服體驗半仙，現場也展示百年歷史留聲機，並播放「蟲膠唱片」重現早期戲曲音樂。

策展人江明龍本身是台灣歌仔戲班ㄟ戲班囝仔出身，以傳統的靈魂、創新的心，將傳統文化以當代面貌、與時俱進的方式傳遞。此次展出將模擬及重現廟口吉慶戲場域，戲台扮仙戲體驗及文物展示，展期至9月 30日止。