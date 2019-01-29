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迎接新年春節遊客 高雄第2艘電力渡輪啟用

2019-01-29 15:51聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

繼亞洲首艘電力渡輪「旗福一號」於去年2月加入營運後，高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」也於春節前夕的今天下水啟用。副市長洪東煒說，「旗福二號」春節前正式加入旗津渡輪行列，期望能吸引更多觀光客進來，增加高雄的觀光產值與收益。

「旗福二號」啟用儀式今下午於棧貳庫海側廣場舉行，由市長夫人李佳芬、議長夫人林絲娛、市議員李雅慧、陳若翠、輪船公司總經理歐秀卿等人進行擲瓶祈福。

李佳芬致詞時說，原以為渡輪是燃油的，旗福一、二號是不會汙染的電動渡輪，高雄的風和日麗搭渡輪到旗津最易感受到，高雄的渡輪很棒不亞於國外，尤其是夕陽西下更是美，希望大家能揪團一起到高雄玩，感受高雄的熱情與溫暖。

洪東煒指出，一年前交船的電動渡輪旗福一號，是亞洲第一艘全新打造的電動渡輪，是由旗津在地造船廠及財團法人船舶暨海洋產業研發中心打造，首度融合德國機電系統的複合推進動力及台灣的電池製造與造船技術。

洪東煒說，這1年內，國內的產業技術已大幅提升，旗福二號是由旗津的造船廠整合了台灣的機電廠商與電池製造，是全船台灣製造的電動渡輪，隨著旗福二號完工，除期待能讓更多觀光客進來，也能讓高雄的造船及產業發展技術發揚出去。

交通局長鄭永祥說，自「旗福一號」啟用後，電動渡輪確實無噪音、無汙染、無油煙味、感受更平穩舒適，而「旗福二號」也在大家期待下，將於農曆春節前加入輸運行列。

新任輪船公司董事長黃文財表示，未來「旗福二號」除與「旗福一號」行駛於鼓山-旗津航線及棧貳庫-旗津航線外，還將接受學校團體的教學包船體驗綠能運具，帶領大家體驗綠能運具、綠色港灣之美。

「旗福二號」全船總長25.2公尺，可承載149名乘客、機車50輛，造價4200萬元，由旗津在地新昇發造船廠興建，使用2組鋰鐵電池系統，估計1年可減少碳排放量預估約17萬公斤。

為延續「旗福一號」主題吉祥物概念，「旗福二號」外觀特別取材自西子灣海岸與柴山山勢線條，並結合台灣獼猴為做為主要設計元素。

高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」今天下水啟用。記者蔡孟妤／攝影
高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」今天下水啟用。記者蔡孟妤／攝影
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