高市推「愛情發大財」廟宇 韓國瑜邀來走春

2019-01-29 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



農曆春節將至，高雄市推出「愛情發大財」宗教走春之旅，以愛情及發財兩大主題，推薦10大特色廟宇及教堂，市長韓國瑜說，他已交代各局處要做好準備，包括軟硬體、清潔等，會全力以赴做好準備迎接觀光客，希望民眾踴躍來高雄遊玩。

民政局以求愛情、求發財為主題精選10間主題宗教特色的私房景點，希望除了高雄在地民眾外，並歡迎外地觀光客作伙來高雄走春，並享受高雄在地美食及體驗愛情發大財的魅力。

韓國瑜說，春節連假，估計會有幾十萬人湧入高雄觀光，市府推薦景點歡迎各地民眾，他舉主祀天上聖母的岡山壽天宮為例，廟內有尊全台甚至全球唯一的螺絲媽祖，也是大岡山地區祈求良緣的的知名廟宇，外地觀光客鮮少知道，熱邀民眾春節到高雄旅遊過節。

愛情及姻緣部分，市府推薦鹽埕霞海城隍廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮、岡山壽天宮、高雄關帝廟，祈求愛情和緣分；愛侶、夫妻或網紅網美建議走訪台灣第一座天主教玫瑰聖母教堂、基督長老教會旗後教會、童話教堂鹽埕教會，皆是熱門拍照打卡景點，增添浪漫氛圍。