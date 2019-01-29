快截止了！廚餘轉用飼料補助 屏東僅7養豬場申請

2019-01-29 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



非洲豬瘟疫情防疫，農委會希望廚餘養豬戶轉型改用飼料餵養，而「廚餘轉用飼料補助」申請期限將於1月31日截止，但目前為止屏東縣僅有7家養豬場提出申請，屏東縣環保局表示，若1月31號過後，養豬戶若未取得再利用檢核，仍以廚餘進行餵養，將會依法開罰6000至3百萬元。

屏東縣政府農業處統計，全縣養豬場有252家，其中53家原本就有廚餘蒸煮設備，並取得環保局再利用檢核，剩餘199家經農業處逐一訪視後，有81家表達有願意申請改以飼料養豬，但截至28號為止，僅有7家養豬場提出「廚餘轉用飼料補助」申請。

農業處長黃國榮表示，補助申請截止期限在即，仍持續加強進行宣傳，但大部分養豬戶仍處在觀望中。

另外，依農委會規劃，養豬戶若要繼續使用廚餘餵養豬隻，必須於1月31日前向環保單位取得再利用登記檢核，屏東縣環保局表示，截至目前為止，已經核准10家養豬場申請，尚有11件流程進行中。

若養豬戶逾期未向環保局申請廚餘再利用檢核，仍持續進行廚餘養豬，環保局將依廢棄物管理相關辦法，開罰6000元以上，三百萬元以下罰鍰。