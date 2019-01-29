影／老福機構搶救演練 長者安心過好年

2019-01-29 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



農曆春節將至，今年9天連續假期，考量連續假期、夜間時段機構照護人員人力較薄弱，高市消防局第三大隊第二中隊今在林園區的佑德長期照護中心舉辦今年度春節期間火災搶救演練，現場模擬場所人力不足、消防人員受困等情境。

高市消防局林園分隊說，長照中心具有避難弱者、電器使用習慣不良及照護人力不足等高風險特性，火災發生時常造成嚴重傷亡。避免前揭狀況發生，在過年前舉辦「春節期間火災搶救演練暨大隊組合訓練」。

林園分隊說，此次演練模擬1樓廚房發生火災，2樓陽台及1樓房間有住民待救，員工立即實施自衛消防編組演練執行通報、滅火、避難引導任務，並在警、義消人車到場後，將現場滅火避難相關資訊轉交初期指揮官。

現場模擬，警消接手後立即依照「火場搶救指揮作業要點」水線設置、入室搶救及緊急救護作業，並模擬警消搶救受阻時撤退的應變措施，最終順利完成應變並達成人命及財產保全任務。

林園分隊說，近來持續強化民力運用，林園義消分隊、防火宣導隊也投入今天的演練，林園義消到場協助架設雙節梯並於現場指揮交通，與警消人員相輔相成。

防火宣導隊宣導提醒場所員工避難逃生，要了解「就地、水平、垂直及戶外避難的優先順序及重要性」。「就地避難」優先、其次「水平避難」考量同樓層相對安全區，如跨防火區劃居室、陽台、「垂直避難」是指往非起火樓層逃生；最後「戶外避難」則由容易行動人員到指定緊急避難集結區避難。