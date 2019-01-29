Q版韓國瑜鳳梨酥超吸睛 韓粉搶購

2019-01-29 12:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



製作麵包已經有32年經驗老師傅陳冠達，打造Q版市長鳳梨酥引起韓粉搶購。圖／陳冠達提供 分享 facebook

「韓流」旋風襲捲南台灣，高雄市長韓國瑜當選後，不少商家感受景氣回溫，高雄中山路上有一家烘培坊，就趁著農曆年前，特別製作一款印有Q版韓國瑜拿著鳳梨LOGO的市長鳳梨酥，除了韓國瑜的招牌禿頭，連市長穿襯衫以及捲袖子的特徵細節都製作出來，引爆韓粉搶購。

製作麵包已經有32年經驗老師傅陳冠達，這回打造市長鳳梨酥，食材原料特別選用紐西蘭天然無水奶油，以及高雄在地土鳳梨，製作成外酥內軟的鳳梨酥，再特別印上卡通版造型的韓國瑜，常常一上架就被秒殺，不只在地高雄人搶買，許多觀光客也都會買來送給親朋好友，成為港都近期人氣最夯的伴手禮。

陳冠達說，他從年輕時從南部到台北做學徒，在麵包界做出一點成績後，還曾遠赴日本學藝精進相關麵包知識，返台後協助金礦咖啡成立麵包部門擔任行政主廚一職，開發出來的麵包及紅豆蛋黃酥禮盒曾創下一個月500萬營業額的記錄。後來回到故鄉高雄開店，沒想到過去幾年，高雄經濟一直都處於低迷的狀態，做生意討生活真的不容易，但自從韓國瑜就任後，明顯受到觀光客逐漸增加，民眾採買意願也更高，也希望他製作的市長鳳梨酥，可以讓每個消費者都好運旺旺來，大家跟著高雄一起發大財！

製作麵包已經有32年經驗老師傅陳冠達，打造Q版市長鳳梨酥引起韓粉搶購。圖／陳冠達提供 分享 facebook