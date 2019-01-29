高市落實陳文茜點子 31日25家餐飲比烏魚子佐餐料理

2019-01-29 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



資深媒體人陳文茜向高雄市政府建議的第一個行銷觀光構想後天（31日）要落實了！高雄市觀光局長潘恒旭表示，「烏魚子佐餐酒大賽」有25家飯店、餐飲業者報名，也請得南僑集團董事長陳飛龍在內的6位美食專業人士當評審。

觀光局今天確定要參加1月31 日烏魚子佐餐酒大賽的餐飲業者，有英迪格酒店、高雄圓山大飯店、高雄福容大飯店、高雄君鴻國際酒店、高雄麗尊酒店、H2O水京棧國際酒店、阿鳳海產店、高雄翰品酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店、蒸宴港式飲茶、高雄福華大飯店、華園大飯店、寒軒國際大飯店、高雄國賓大飯店、漢來美食股份有限公司、高雄漢王洲際飯店、阿榮海鮮鵝肉餐廳、幸福生活有限公司、高雄國際會館、蓮潭國際會館、單人房股份有限公司、海濱海產、串門子海鮮串燒、貝隆餐飲股份有限公司等。

這項比賽的評審，有南僑集團董事、也是美食家陳飛龍、美食評論家焦桐 、吳恩文、徐仲、高雄餐旅大學中餐系副教授李怡君、觀光局副局長葉欣雅，焦桐是主審。

陳文茜是高雄市2月份代言人、觀光大使，她向高雄市提供12項推動觀光的建議，她認為高雄的烏魚子品質很好，即建議觀光局辦烏魚子佐餐酒大賽，觀光局立即付諸行動。陳文茜也提供辦「禿子節」、「禿頭節」的趣味點子，高雄市觀光局打算今年11月24日舉辦。