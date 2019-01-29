熱博開幕 蘇揆：大力支持屏東交通建設

2019-01-29 12:14 中央社 屏東縣29日電



行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今天參加屏東熱帶農業博覽會開幕時指出，將大力支持屏東交通建設及各項活動，讓家鄉更好。

蘇貞昌上午參加屏東熱帶農業博覽會開幕時，媒體詢問高鐵南延屏東及高雄捷運銜接到東港案，能否在其任內施工。

對此，蘇貞昌表示，屏東縣長潘孟安及立委等民代都一再希望能夠讓屏東交通好起來，他曾在屏東做事、服務，很知道屏東人的心聲，一定會尊重屏東的民意、屏東的需要，他會大力支持。

蘇貞昌說，不只是交通建設，像熱帶農業博覽會及即將在東港大鵬灣舉辦的2019台灣燈會，他都叮嚀行政院相關單位將中央的補助款趕快撥下來，把活動辦好，希望屏東的美能讓全國看到，也希望屏東能趕快進步，讓家鄉更好。

蘇貞昌今天在屏東的行程很緊湊，參加熱博開幕後，轉往東港大鵬灣視察台灣燈會的交通規劃狀況；然後再從東港趕到屏東市，依往例在過年前到東山寺、慈鳳宮及玉皇宮參拜祈福。

屏東熱博今天登場，行政院農業委員會在屏東熱博設置1個農業科技館，展示國內各農業研發單位的各項研發成果。農委會主委陳吉諒上午為科技館開幕後，同時參觀科技館內的研發成果。

屏東熱帶農業博覽會開幕後，將於2月17日閉幕，共設置有27個特色主題單位，包括彩繪稻田、瓜果長廊、光電綠能豬館、蘭藝館、原民特作、香草區、綠能應用區等，讓民眾可在春節走春。