與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10 聯合新聞網 綜合報導



「館長」陳之漢為健力比賽槓上高雄市政府。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

館長跟韓國瑜真的回不去了嗎？去年九合一選舉期間曾幫韓國瑜大力輔選的館長，在韓國瑜當上高雄市長後，多次對他的用人和政策提出反對意見，最近他與健力協會合辦比賽受阻，讓他忍不住怒火，開直播狂罵高雄市政府局處食古不化，甚至說出「高雄市府就是垃圾」的氣話。

對韓國瑜選上高雄市長之路提供有力奧援，館長在選後也沒忘記鞭策他，雖一度喊「切割」，後來仍理性對其政策提出建言，例如反對開放陸資買房。不過這次館長是直接怒氣沖沖槓上高雄市府，因為他原本要自費百萬協助健力協會舉辦包含國手權的比賽，卻被主管機關以「單項比賽不能與商業活動結合」為由阻擋，讓他難以接受。

健力協會辦比賽需要金援，因此找上館長，館長也豪氣允諾砸百萬提供場地、設備、工作人員等軟硬體，打算辦出台灣最高規格的健力比賽。由於協會設立於高雄，辦比賽須行文高雄市體育處，只是體育處不但對比賽與商業結盟有疑慮，也開出條件，若比賽要移師到林口進行，得連7天開放民眾進場使用器材。

館長對此相當惱火，自認他沒跟政府拿補助，自費提升比賽和選手的福利，對自己和公司也沒加分，卻被食古不化的政府機關刁難，他高聲質問：「全世界哪個體育活動沒有贊助商？」再者，若要無償讓民眾使用他提供的器材，他該如何對繳錢的健身房會員交代？「韓國瑜市長，高雄市體育處在做什麼你知道嗎？」館長毫不掩飾高漲的不滿情緒，痛批「高雄市政府就是垃圾。」

「政府跟協會辦的比賽爛得跟狗屎一樣」，館長砲轟高雄市政府在這件事上從中作梗，是「台灣運動倒退的第一元兇」，所以他決定不要再熱臉貼冷屁股，以後要用自己健身房品牌來推廣健力、舉辦比賽。